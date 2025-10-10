Украйна: Дори „Хамас“ се съгласи на примирие, Русия - не

У краинският външен министър Андрий Сибиха призова международните партньори за решителен отговор след масирана руска въздушна атака, насочена срещу гражданска и енергийна инфраструктура в страната.

Нападението, осъществено със стотици дронове и ракети, съвпада с годишнината от първата голяма атака срещу украинската енергийна система през 2022 г.

„Дори „Хамас“ се съгласи на примирие и мирни усилия. Точно обратното, Москва продължава безсмислената война“, заяви Сибиха, подчертавайки, че

Русия не е променила своите „терористични методи“ и отхвърля дипломацията.

В резултат на ударите 7-годишно момче загина в Запорожие, а десетки цивилни са ранени в цялата страна, включително най-малко 20 в Киев. Много домакинства в Киевска, Харковска, Полтавска, Запорожка и Днепърска области останаха без електричество.

Президентът Володимир Зеленски нарече атаката „цинична и премерена“, насочена срещу „всичко, което поддържа нормалния живот“.

Сибиха допълни, че лишаването на хората от електричество на фона на есенните температури се равнява на геноцид съгласно международните конвенции, призовавайки за спешна подкрепа за възстановяване на електрозахранването.

Сибиха от своя страна подчерта, че украинските електротехници, които в момента възстановяват електрозахранването, се нуждаят от спешна подкрепа. Лишаването на хората от електричество на фона на падащите есенни температури се равнява на геноцид според член 2 (с) на Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид: създаване на непоносими условия за живот с цел да бъде унищожена национална група.

„Натискът върху Москва е единствената рецепта, която може да проработи, но той трябва да бъде силен и консолидиран.

Икономическият натиск на тежките санкции, военният натиск на по-силната подкрепа за Украйна и политическият натиск на пълната изолация“, подчерта Сибиха. Владимир Путин трябва да усети, че цената на продължаването на войната надхвърля цената на прекратяването ѝ, а продължаването ѝ заплашва неговия режим, добави украинският външен министър.