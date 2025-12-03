Съдят пенсионерка за огромни измами за стотици хиляди

България

Една от пострадалите изтеглила по молба на обвиняемата 27 кредита

3 декември 2025, 16:49
Източник: БТА

Р айонната прокуратура - Благоевград предаде на съд жена на 65 години, по дело за серия измами, извършени спрямо множество лица, с цел получаване на имотна облага в големи размери. 

Обвиняемата, в периода 2010 - 2020 г. влязла в доверие и се сприятелила с множество лица.

В редица случаи тя споделяла с тях за сериозни здравословни проблеми на нейни близки - спешна операция или трансплантация в чужбина, съпътствани от остра нужда от средства.

Измама с кредити за 190 500 лв., длъжниците не знаят

Предизвиквайки съжаление, жената първоначално молела различни лица за поръчителство за получаване на кредити, а впоследствие и за сключване на договори от името на въведените в заблуждение лица. Сумите по тях били отпускани от банкови и кредитни институции, като парите били предавани на обвиняемата с уговорка тя да погасява месечните задълженията по кредитите. С времето тя преставала да плаща вноските, а пострадалите от действията ѝ лица научавали за това едва след като били потърсени поради неплатени задължения.

Една от пострадалите изтеглила по молба на обвиняемата 27 кредита на обща сума на главницата 118 889 лева, която била предадена от нея на измамницата.

Другият начин на измама, използван от обвиняемата, бил предложение за „влагане на парични активи в инвестиционен фонд в Дубай“. За убедителност тя се представяла за посредник на чуждестранната организация и показвала папка с документи. За първоначална инвестиция - не по-малка от 5 000 лева, обещавала месечен дивидент с лихва от 5-12 % върху вложената сума.

Желаещите за получаване на такъв доход подписвали договор за брокерски услуги, предоставяни на непрофесионален клиент и запис на заповед с фирма. При липса на налични парични средства у потенциални клиенти тя упорито ги убеждавала да вземат кредити и ги съпровождала до банки.

Обикновено първите месеци обвиняемата изплащала на клиентите на „инвестиционния фонд“ дивиденти в различен размер, но постепенно преставала да го прави под различен предлог – забавени плащания от страна фонда, смърт в семейството и др. Впоследствие преставала да поддържа връзка с тях и не отговаряла на телефонни обаждания.

Обвиняемата също така предлагала съдействие за назначаване на престижна длъжност в държавна институция, в органите на съдебната власт, адвокатурата срещу парични суми. За целта тя демонстрирала наличие на контакти и близки отношения с лице, заемащо висша държавна длъжност от висок ранг, провеждайки телефонни разговори. След получаването на парите тя не отговаряла на обаждания и се укривала.

Онлайн любовник ощети жена с над 130 хиляди лева

Обвиняемата въвела в заблуждение две лица с обещания за съвместни бизнеси, свързани с изграждане на ветрогенератор и завод за биоетанол. Получила от „бъдещите съдружници“ парични суми за различни цели. Впоследствие обаче идеите ѝ се променяли - превоз на дърва, скъпоценни камъни в Дубай, продажба на злато, купуване на нови коли, създаване на фирми, закупуване на камиони в гр. Кюстендил с банков кредит. Парите били давани както в брой, така и превеждани по банков път.

Запитана за липса на каквито ѝ да е резултати от нейните обещания, тя се оправдавала със здравословните проблеми на близки и финансови затруднения.

Деянието е било извършено от обвиняемата в съучастие с майка ѝ, която е фигурирала в част от приложените по делото неистински документи – договори с клиенти, в които е била представяна като „инвестиционен посредник“. В хода на разследването е установено, че жената е починала.

"Кошмарна" измама: Десетки граждани твърдят, че са заблудени да изтеглят огромни кредити

По досъдебното производство е била извършена съдебноикономическа експертиза въз основа на приложените банкови и счетоводни документи и разпитите на свидетелите, според заключението на която на 5 лица са били предоставени парични заеми в общ размер 280 889 лева.

Общият размер на имотната вреда, причинена на 11 лица, възлиза на 410 787 лева. Предстои делото да продължи в съда.

Източник: Prb.bg    
Измами Финансови измами Благоевград
Съдят пенсионерка за огромни измами за стотици хиляди

Съдят пенсионерка за огромни измами за стотици хиляди

Всичко от днес

