Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна

Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)

„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Русия, че може да изпрати на Украйна ракети с голям обсег "Томахоук" ако Москва не разреши скоро конфликта – което подсказва, че той може да е готов да увеличи натиска върху правителството на Владимир Путин, отбелязва Асошиейтед прес.

"Може да кажа: "Вижте, ако тази война не бъде уредена, ще им изпратя "Томахоук", заяви Тръмп пред медиите на борда на президентския самолет "Еър форс уан", на път за Израел. "Томахоук" е невероятно оръжие, много офанзивно оръжие. И честно казано, Русия няма нужда от това".

"Може да им кажа, че ако войната не бъде уредена, е много възможно да го направим", добави той. "Може да не го направим, но може и да го направим. Мисля, че е уместно да повдигна въпроса."

Русия: "Томахоук" могат да ударят Москва, това е сериозна ескалация

Тръмп направи това изявление след вчерашния си разговор с украинския си колега Володимир Зеленски. Президентът на САЩ заяви, че по време на разговора е споменал възможността да изпрати "Томахоук".

"Искат ли да изпратим "Томахоук" натам? Не мисля", каза Тръмп за Русия. "Мисля, че може да поговоря с Русия за това."

President Donald Trump on Sunday warned Russia that he may send Ukraine long-range Tomahawk missiles if Moscow doesn't settle its war there soon — suggesting that he could be ready to increase the pressure on Vladimir Putin's government using a key weapons system.… pic.twitter.com/UaNq1QHEIj — NEWSMAX (@NEWSMAX) October 13, 2025

Тръмп направи изказването си, след като Русия атакува предишната нощ електрическата мрежа на Украйна, като част от продължаващата кампания за парализиране на украинската енергийна инфраструктура преди зимата. Москва също изрази "изключителна загриженост" относно възможността САЩ да предоставят на Украйна крилати ракети "Томахоук".

Самият Путин по-рано заяви, че доставката на ракети с голям обсег на Украйна от страна на САЩ ще нанесе сериозна вреда на отношенията между Москва и Вашингтон.

Кремъл предупреди Запада за "драматичен момент" на ескалация на войната в Украйна

От своя страна Зеленски описа последния си разговор с Тръмп като "много продуктивен".

През последните седмици Тръмп зае значително по-твърда позиция спрямо Путин, след като руският лидер отказа да се ангажира с преки преговори със Зеленски за приключване на конфликта, отбелязва АП. Миналия месец Тръмп обяви, че вече вярва, че Украйна може да си върне всички територии, загубени в полза на Русия – драматична промяна в сравнение с многократните призиви на републиканеца Киев да направи отстъпки, за да сложи край на войната на Русия в Украйна. Но американският президент, поне досега, е устоял на призивите на Зеленски за "Томахоук".

"Наистина мисля, че Путин ще изглежда страхотно, ако уреди това", добави Тръмп. "Няма да е добре за него", ако не го направи, добави президентът на САЩ.