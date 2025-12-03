"Крайно разочарован и омерзен" - Александър Русанов напуска КС на "Продължаваме Промяната"

"Напускам позицията на председател на Контролния съвет на Продължаваме Промяната - крайно разочарован и омерзен", това обяви в своя Facebook профил Александър Русанов.

"Прекрасната фасада, зад която се крият подмолни цели, не е и никога няма да бъде дом на борбата за чиста и свята република", обяви той.

Като мотив той посочва, че от години се твърди, че се води битка срещу задкулисния модел, а днес се гласува заедно с неговите представители – в разгара на най-масовите протести от десетилетия.

Според Русанов това е обида към всички хора, които през последните дни излязоха по улиците.