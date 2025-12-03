Свят

България ще пусне евтин газ за Украйна

Малинов: Администрацията на САЩ има водещ принос в този процес

3 декември 2025, 14:50
България ще пусне евтин газ за Украйна
Източник: БГНЕС

Г азопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Молдова и Украйна продължават съвместните си действия за увеличаване на капацитета, предлаган по Маршрут 1, Маршрут 2 и Маршрут на конкурентни цени.

Това каза изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов по време на участието си в 36-я Гръцки икономически форум, провеждащ се в Атина. 

Малинов съобщи, че за да гарантират сигурни доставки за Украйна през настоящия зимен сезон предприемат стъпки за увеличаване на разполагаемия капацитет за тези маршрутни продукти.

Украйна ще внася газ от Гърция през България

"Проведеният от нас анализ потвърждава, че е технически възможно за зимния период от януари до април 2026 г. наличният нерезервиран капацитет на точката за междусистемно свързване Русе-Гюргево, да бъде прехвърлен на "Негру Вода" 1 - "Кардам", каза той, цитиран от пресцентъра на "Булгартрансгаз". 

Малинов и изпълнителният директор на гръцката DESFA Мария Рита Гали подписаха съвместното писмо от "Булгартрансгаз", DESFA, Vestmoldtransgaz, Transgaz, Gas TSO of Ukraine и ICGB, с което се обръщат към регулаторите на страните за одобрение на предложението.

"С цел подобряване условията и за да се осигури единна цена на капацитета, предлаган на "Негру Вода" 1 - "Кардам" по маршрутните продукти, "Булгартрансгаз" предлага и отстъпка от над 36%“, каза още Малинов и добави: „Съвместното ни предложение ще позволи увеличаване на общото количество на предлагания капацитет по маршрутните продукти към Украйна, за да се гарантира сигурността и стабилността на енергийната система на страната". 

Украйна преговаря за внос на газ през България от Азербайджан

По думите на Малинов реализацията на проекта е основна част и от изпълнението на плана REPowerEU на Европейския съюз за намаляване на зависимостта от руски изкопаеми горива.

"Администрацията на САЩ има водещ принос в този процес като осигури допълнителни количества американски втечнен природен газ на Стария континент", акцентира Малинов, след като разговаря с Джош Хък, заместник ръководител на дипломатическата мисия на САЩ в Атина.

Източник: БГНЕС    
Газопреносни оператори Украйна България
