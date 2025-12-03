Свят

Снимки показват американски военни кораби в Карибите близо до Венецуела

Разполагането идва на фона на ескалация на напрежението между Вашингтон и Каракас

3 декември 2025, 15:51
Снимки показват американски военни кораби в Карибите близо до Венецуела
Източник: iStock/Getty Images

В ъв военно усилие срещу наркотрафика САЩ разполагат самолетоносачи и амфибийни кораби в района, докато Тръмп заплашва удари на територията на Венецуела.

Нови спътникови изображения разкриват разположението на няколко кораба на ВМС на САЩ в Карибите, включително амфибийния кораб USS Iwo Jima на около 800 километра южно от Пуерто Рико, в близост до бреговете на Венецуела.

Отделни снимки и данни за проследяване показват и USS Gerald R. Ford, най-новият ядреноподвижен самолетоносач на САЩ, който е отплавал от Сейнт Томас в Американските Вирджински острови след кратка пристанищна визита.

Разполагането идва на фона на ескалация на напрежението между Вашингтон и Каракас, като президентът Доналд Тръмп предупреди, че САЩ „много скоро“ ще започнат удари по „лошите елементи“ в страната.

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

  • Защо е важно

Американското военно присъствие в Карибите е едно от най-големите от десетилетия и е разположено на оперативно разстояние от Венецуела. Според Вашингтон разполагането е част от „Операция Южно копие“ - кампания, насочена срещу наркотрафика, включително въздушни удари по кораби, предполагаемо превозващи наркотици.

Каракас осъжда военния натиск като заплаха за своя суверенитет, твърдейки, че САЩ искат контрол върху природните ресурси на страната. Венецуелското правителство е мобилизирало сили, патрули по крайбрежието, дронове и милиции и се обърна към регионални организации и ООН.

САЩ докараха самолетоносач на прага на Венецуела

  • Военноморски движения

Спътниковите изображения на Европейската космическа агенция показват, че USS Iwo Jima оперира на около 800 км североизточно от Венецуела, юг-югозападно от Пуерто Рико, заедно с амфибийния транспортен кораб USS San Antonio и кораба за попълване на запаси USNS Henry J. Kaiser. Корабите извършват логистични маневри и презареждане, стандартни процедури за продължително разполагане.

USS Gerald R. Ford е бил прехвърлен от Средиземно море и е в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) от 11 ноември, като вече е насочен към Латинска Америка и Карибите. Последното наблюдение показва групата на самолетоносача южно от Пуерто Рико, близо до летището José Aponte de la Torre в Сейба, ключово място за американски военни операции и учения.

Карибите: Какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стигне?

  • Повишаване на напрежението

След редица въздушни удари по кораби на предполагаеми венецуелски наркотрафиканти, Тръмп заяви по време на заседание: „Ще започнем удари и на сушата. Сушата е по-лесна; знаем къде живеят. Знаем кои са лошите, и много скоро ще започнем.“

Коментарите идват след критики за ударите по подозирани лодки за трафик на наркотици, при които са загинали над 80 души. Тръмп защити министъра на отбраната Пийт Хегсет и подчерта, че нито той, нито министърът са знаели за последващ удар на 2 септември срещу подозрителен кораб.

Американски бомбардировачи B-1B край Венецуела

  • Реакции

Представител на Пентагона посочи, че „в края на краищата президентът и министърът са тези, които дирижират ударите“.

Венецуелският президент Николас Мадуро заяви: „Не искаме мир на роби, нито мир на колонии. Колония - никога. Робство - никога. Издържахме 22 седмици на агресия, която може да се опише като психологически тероризъм.“

Готви ли се Тръмп за война с Венецуела?

  • Какво следва

Разположението на американските кораби и изказванията на Тръмп подсказват, че наблюдението на Карибите ще продължи и е възможно разширяване на операциите срещу мрежите за наркотрафик. Мадуро вероятно ще поддържа силен военен контрол по крайбрежието и може да мобилизира допълнителни сили или да проведе учения като сигнал за готовност.

Източник: newsweek    
САЩ Венецуела Доналд Тръмп Наркотрафик Военни кораби Кариби Напрежение Самолетоносач Военни удари Николас Мадуро
