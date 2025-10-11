Свят

The Telegraph: Русия засилва ударите по енергетиката на Украйна преди зимата

Руски удари вече парализираха почти 60% от производството на газ в страната

11 октомври 2025, 12:32
The Telegraph: Русия засилва ударите по енергетиката на Украйна преди зимата
Източник: iStock/GettyImages

М осква засилва усилията си да парализира енергийната инфраструктура на Украйна преди зимата, пише авторитетното английско издание „Телеграф“ (The Telegraph).

Нова вълна от дронове и ракети срещу енергийни съоръжения рано сутринта в петък предизвика прекъсвания на тока в девет украински региона, след като

руски удари вече парализираха почти 60% от производството на газ в страната.

Части от Киев бяха потопени в мрак, като след бомбардировката бяха съобщени и прекъсвания на водоснабдяването и закъснения в транспорта в столицата.

Силите на Кремъл изстреляха около 450 дрона и 30 ракети в петък по „всичко, което поддържа нормален начин на живот“, написа в социалните медии Володимир Зеленски, президентът на Украйна. „Именно гражданската и енергийната инфраструктура е основна цел на руските удари преди отоплителния сезон“, добави той.

Седемгодишно дете в южния Запорожки регион е загинало при петъчните удари, според неговия губернатор Иван Федоров. Девет души бяха ранени в Киев, където аварийни екипи бяха снимани да гасят пожар в 10-етажен жилищен блок.

Светлана Гринчук, министърът на енергетиката, заяви, че руските сили „нанасят масиран удар“ по мрежата.

„Енергийните експерти предприемат всички необходими мерки за минимизиране на негативните последици“, написа тя във Фейсбук.

Руските удари по енергийната инфраструктура се превърнаха в основна характеристика на тактиката им преди зимните месеци във войната с Украйна, която продължава вече три години и половина.

Владимир Путин и неговите генерали се надяват, че като потопят страната в мрак и попречат на хората да отопляват домовете си, това ще сломи невинни украинци чрез студ и ще сложи край на тяхната доблестна съпротива срещу неговата инвазия.

Целта на Москва е „да сломи духа ни“,

каза наскоро пред „Файненшъл таймс“ Сергий Корецкий, главен изпълнителен директор на „Нафтогаз“, държавната енергийна компания на Украйна. „Това няма нищо общо с военните нужди, нито едно от тези съоръжения няма никаква военна стойност“, категоричен е той.

Украински официални лица съобщиха на своите западни съюзници, че неотдавнашните далекобойни обстрели са намалили производството на газ с почти 60%. Съобщението беше предадено на неотдавнашна среща на енергийните министри от Г-7 в Торонто, Канада.

Страната разчита на природен газ за отопление на домовете в своите градове. Русия е атакувала енергийната инфраструктура всяка зима от началото на войната, откакто Путин нареди инвазията през февруари 2022 г.

Тази година украински официални лица се опасяват, че може да им се наложи да внесат почти 2 милиарда евро чуждестранен газ,

за да покрият нуждите от доставки до март, ако ударите продължат. Това не само ще натовари невинни украинци, надяващи се да стоплят домовете си през зимните месеци, но и ще натовари способността на Киев да финансира военната съпротива срещу руската инвазия.

Украински официални лица оценяват щетите по по-широкия енергиен сектор на повече от 20 милиарда долара от началото на войната. Има опасения, че част от щетите по огромната съветска енергийна система на Украйна наближават безвъзвратно състояние.

Киев призова своите западни съюзници да подкрепят усилията за ремонт с резервни части и експертен опит. Също така призова партньорите да доставят повече системи за противовъздушна отбрана, за да защитават останалото от западащата мрежа.

През последните месеци Украйна засили собствените си ответни атаки срещу руската енергийна инфраструктура,

в опит да намали основните приходи на Кремъл за финансиране на войната. Президентът Зеленски наскоро оцени, че ударите са намалили около една пета от производството на бензин в Русия.

По-рано тази седмица около 40 000 руснаци в граничния град Белгород останаха без електричество след украински удари по електроцентрала в района. Украинският президент заяви, че тези ответни нападения дават „резултати“ и повишават цените на горивата в Русия.

Той си е осигурил одобрението на американския президент Доналд Тръмп за действията „око за око“, преодолявайки предишното противопоставяне на американския президент срещу трансгранични нападения в Русия.

Източник: The Telegraph    
