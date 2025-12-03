Свят

Жена, обявена за мъртва, беше открита жива в моргата

Въпреки че жената „е проявила признаци на живот, докато е била в моргата“, тя умира скоро след това

3 декември 2025, 14:40
Жена, обявена за мъртва, беше открита жива в моргата
Източник: istock

Ж ена, обявена погрешно за мъртва, беше откарана жива в морга, но по-късно почина заради мозъчно увреждане.

Олив Мартин си е правила препечени филийки в дома си в Дарлингтън, Великобритания, където живеела със съпруга си Кевин, когато получила припадък и се свлякла на земята, предаде The Sun.  Случаят е от 13 октомври 2023 г. Разследването дали забавянето на лечението е предизвикало смъртта й продължава.

Пристигналият на място екип на спешна помощ обявил Мартин за мъртва и откарал 54-годишната жена в моргата на болницата в Дарлингтън, вместо в спешното отделение.

За ужас на персонала, при пристигането си г-жа Мартин все още била жива. По време на последвалото разследване стана ясно, че жената е починала от мозъчно увреждане.

Том Барклай Семпъл, който представлява семейството на г-жа Мартин, заяви по време на изслушването, че са изминали два часа, през които тя не е получила „абсолютно никакво лечение“.

Беше повдигнат и въпросът дали 54-годишната жена е щяла да оцелее, ако е била откарана в спешното отделение.

Джеймс Донили, представител на Североизточната спешна помощ, потвърди, че г-жа Мартин „е проявила признаци на живот, докато е била в моргата“.

Джон Грей от полицията в Дърам заяви пред разследващите, че в моргата са били установени признаци на мозъчна функция, включително реакции на стимули като глас или допир.

Въпреки това, след смъртта на г-жа Мартин полицията в Дърам е заключила, че няма основания за криминални обвинения.

Андрю Ходж, директор на Североизточната спешна помощ, заяви по-рано: „Веднага след като бяхме уведомени за инцидента, започнахме разследване и се свързахме със семейството на пациентката.“

„Дълбоко се извиняваме за причиненото страдание. Провежда се пълна проверка на случая и към момента не можем да коментираме повече. Замесените в инцидента колеги получават необходимата подкрепа.“

По-рано семейството на Мартин почете паметта ѝ с думите: „Винаги ще помним майка ни с нейното добро сърце, жизнерадост и неизменен оптимизъм.“

„Тя беше нашият боец и ще липсва дълбоко на всеки, когото е познавала. Молим за уединение в този труден момент.“

Представител на Комисията за качество на здравните грижи (CQC) сподели тогава: „Запознати сме със случая и с продължаващото разследване. Очакваме окончателния доклад на съдебния следовател, който ще бъде разгледан подробно, за да се определи дали са необходими допълнителни действия от наша страна.“

Следващото изслушване по случая е насрочено за 30 януари от 14:00 часа.
 

Източник: The Sun    
Олив Мартин Спешна помощ Морга Медицинска грешка Мозъчно увреждане Без лечение Разследване Признаци на живот Дарлингтън Трагична смърт
