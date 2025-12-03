Свят

Русия с прогноза за упадъка на Европа

Песков: Това само ще ускори процеса, който тече от последните години

3 декември 2025, 15:08
Русия с прогноза за упадъка на Европа
Източник: AP/БТА

К ремъл обяви, че решението на Европейския съюз да забрани целия внос на руски газ до есента на 2027 г. само ще принуди европейците да използват по-скъпа енергия и ще ускори упадъка на ЕС.

По-рано днес, 3 декември, Европейския парламент и Съвета на ЕС постигнаха споразумение за пълно спиране на вноса на руски газ, с цел да се прекъснат ключовите финансови потоци, които захранват военния бюджет на Русия.

Какви ще са последствията, когато ЕС спре вноса на руски газ

След дебатите, продължили през нощта, президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства решението като „зараждането на нова ера, ерата на пълна енергийна независимост на Европа от Русия“.

В отговор на въпрос на АФП относно тази стъпка Кремъл обяви, че по този начин ЕС „се обрича“ на по-скъпи енергийни източници.

„Това само ще ускори процеса, който тече от последните години, на загуба на водещия потенциал на европейската икономика“, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Споразумението на ЕС е компромис между страните членки и Европейския парламент, като евродепутатите настояваха забраната да влезе в сила по-рано.

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

Съгласно споразумението, дългосрочните договори за газопроводи, които могат да бъдат сключени за десетилетия, ще бъдат забранени от 30 септември 2027 г., при условие че нивата на запасите с газ са достатъчни, но не по-късно от 1 ноември 2027 г.

ЕС предприе стъпки да се откаже от руския петрол през 2022 г., но предостави изключения на две страни без излаз на море: Унгария и Словакия.

Източник: БГНЕС    
Забрана на руски газ Европейски съюз Русия
Последвайте ни
Влак прегази 16-годишно момче във Враца

Влак прегази 16-годишно момче във Враца

Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

Британски студент изчезна близо до замъка на Дракула в Румъния

Британски студент изчезна близо до замъка на Дракула в Румъния

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Нов боксер двигател... от Китай

Нов боксер двигател... от Китай

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Продължаваме промяната

"Крайно разочарован и омерзен" - Александър Русанов напуска КС на "Продължаваме промяната"

България Преди 10 минути

"Прекрасната фасада, зад която се крият подмолни цели, не е и никога няма да бъде дом на борбата за чиста и свята република", обяви той

Двама финалисти казват сбогом на Арената на “Игри на волята”

Двама финалисти казват сбогом на Арената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 17 минути

Елиминационна битка и сблъсък за имунитет очакват финалистите на екстремното предаване тази вечер

Националното следствие въвежда нова методика за тежки катастрофи

Националното следствие въвежда нова методика за тежки катастрофи

България Преди 29 минути

Документът ще служи като наръчник за младите разследващи и полицаи при първоначалния оглед на местопроизшествиет

Уиткоф при Путин: Какво (не)постигна пратеникът на Тръмп

Уиткоф при Путин: Какво (не)постигна пратеникът на Тръмп

Свят Преди 45 минути

В продължение на пет часа руският президент Путин и американският пратеник Уиткоф обсъждаха преработения проект за край на войната в Украйна

<p>&quot;Белгия не е безопасно място&nbsp;за политически фигури&quot;</p>

Ева Кайли към Могерини: Белгия не е безопасно място за политически фигури

Свят Преди 1 час

Това, което прокурорите представяха като незаконно чуждестранно влияние, било по думите ѝ "обичайна парламентарна дипломация"

България ще пусне евтин газ за Украйна

България ще пусне евтин газ за Украйна

Свят Преди 1 час

Малинов: Администрацията на САЩ има водещ принос в този процес

Жена, обявена за мъртва, беше открита жива в моргата

Жена, обявена за мъртва, беше открита жива в моргата

Свят Преди 1 час

Въпреки че жената „е проявила признаци на живот, докато е била в моргата“, тя умира скоро след това

Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Свят Преди 1 час

Около 30 души все още са в неизвестност

НС не свали имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане"

НС не свали имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане"

България Преди 1 час

Няма от какво да се срамуваме, няма да си дадем имунитетите, за да угодим на вашата политическа воля да упражнявате поредната репресия, заяви Цвета Рангелова

.

Българите ударно купуват евро

България Преди 1 час

Рекордно търсене на евро: Защо не е моментът да обменяте сега

<p>Зеленски: Главният преговарящ на Украйна&nbsp;ще проведе разговори с ЕС в Брюксел</p>

Зеленски: Главният преговарящ на Украйна Рустем Умеров ще проведе разговори с ЕС в Брюксел

Свят Преди 2 часа

Рустем Умеров след това ще разговаря в САЩ с пратениците на Доналд Тръмп

Каква е цената на рибата дни преди Никулден

Каква е цената на рибата дни преди Никулден

България Преди 2 часа

Повечето клиенти залагат на традиционния шаран

Горещо събитие в Ню Йорк: Пожарникарите от календара на FDNY очароваха фенове

Горещо събитие в Ню Йорк: Пожарникарите от календара на FDNY очароваха фенове

Свят Преди 2 часа

Пожарникари, които красят мъжкия и женския календар за 2026 г., посрещнаха посетителите с усмивки и впечатляваща физическа форма в магазин Fire Zone в Мидтаун

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Свят Преди 2 часа

Гръцките фермери излязоха на протест

Сиена Милър очаква бебе №3

Сиена Милър очаква бебе №3

Любопитно Преди 2 часа

Милър показа коремчето си в прозрачна бяла рокля

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Свят Преди 2 часа

Русия твърди, че е поела контрола над Покровск, докато украинската армия отрича

Всичко от днес

От мрежата

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Коледа "à la Kardashian": Кога празничният блясък става прекалено много? (ВИДЕО)

Edna.bg

Антония Петрова-Батинкова се сбогува с тропическия рай (СНИМКИ)

Edna.bg

Емоционален край за двукратните шампионки по естетическа гимнастика

Gong.bg

НА ЖИВО: Брифинг на Веласкес преди мача със Славия

Gong.bg

18 години затвор за обвинения за катастрофата със загинал французин

Nova.bg

Бюджет 2026 е оттеглен с решение на Народното събрание

Nova.bg