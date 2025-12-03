К ремъл обяви, че решението на Европейския съюз да забрани целия внос на руски газ до есента на 2027 г. само ще принуди европейците да използват по-скъпа енергия и ще ускори упадъка на ЕС.

По-рано днес, 3 декември, Европейския парламент и Съвета на ЕС постигнаха споразумение за пълно спиране на вноса на руски газ, с цел да се прекъснат ключовите финансови потоци, които захранват военния бюджет на Русия.

Какви ще са последствията, когато ЕС спре вноса на руски газ

След дебатите, продължили през нощта, президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства решението като „зараждането на нова ера, ерата на пълна енергийна независимост на Европа от Русия“.

В отговор на въпрос на АФП относно тази стъпка Кремъл обяви, че по този начин ЕС „се обрича“ на по-скъпи енергийни източници.

„Това само ще ускори процеса, който тече от последните години, на загуба на водещия потенциал на европейската икономика“, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Споразумението на ЕС е компромис между страните членки и Европейския парламент, като евродепутатите настояваха забраната да влезе в сила по-рано.

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

Съгласно споразумението, дългосрочните договори за газопроводи, които могат да бъдат сключени за десетилетия, ще бъдат забранени от 30 септември 2027 г., при условие че нивата на запасите с газ са достатъчни, но не по-късно от 1 ноември 2027 г.

ЕС предприе стъпки да се откаже от руския петрол през 2022 г., но предостави изключения на две страни без излаз на море: Унгария и Словакия.