Свят

Уиткоф при Путин: Какво (не)постигна пратеникът на Тръмп

В продължение на пет часа руският президент Путин и американският пратеник Уиткоф обсъждаха преработения проект за край на войната в Украйна

3 декември 2025, 15:31
Уиткоф при Путин: Какво (не)постигна пратеникът на Тръмп
Източник: БГНЕС

В продължение на пет часа руският президент Путин и американският пратеник Уиткоф обсъждаха преработения проект за край на войната в Украйна. Според Кремъл няма никакъв напредък, съобщи Deutsche Welle.

Разговорът между руския президент Владимир Путин и американския специален пратеник Стив Уиткоф по плана на САЩ за приключване на войната в Украйна  очевидно не е довел до пробив, отбелязва АРД. По въпроса за окупираните от Русия области, които обхващат 19 процента от територията на Украйна, още не са намерени компромиси, но „някои предложения" на САЩ могат да бъдат обсъдени, каза съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков.

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

Преди срещата Путин отправи остри упреци към Европа и заяви, че в случай на нападение Русия е готова за война с Европа. Шефът на Кремъл разкритикува пред журналисти промените, предприети в първоначалния план за мир от 28 точки по настояване на европейците. Предложенията на Европа са насочени към блокиране на мирния процес, каза Путин, цитиран от агенция „Интерфакс". Първоначалният план бе разкритикуван от много наблюдатели като „списък с желанията на Русия".

Докато пробив в Москва така и не се състоя, държавите от ЕС се споразумяха да сложат край на вноса на руски земен газ до края на 2027 година, отбелязва германската обществена медия.

"Трябва да бъде свършено още много"

Според Ушаков обаче консултациите били „много полезни и конструктивни". Но имало нужда от „още много работа във Вашингтон и Москва", за да се постигне единство. „Успяхме да се разберем по някои точки, други бяха подложени на критика. Путин не скри своето донякъде „негативно отношение към някои предложения." Ушаков добави, че е била обсъждана по-скоро рамката на американското предложение за мир, отколкото конкретните му формулировки.

Освен това Путин бил отправил дружески, но и политически сигнали към Тръмп , каза Ушаков, без да назовава подробности. По негови думи било разисквано и ново начало на икономическото сътрудничество между Русия и САЩ.

Както посочва АРД, постигната е била договореност преговорната линия да не се разгласява. „Работата ще продължи", обобщи Ушаков. Засега среща между Тръмп и Путин не се обсъжда - щяло да зависи от евентуалното постигане на напредък. Дотогава щяла да продължи усърдната и упорита работа чрез каналите на съветниците, външните министерства и други институции.

Среща на НАТО без Рубио

От своя страна американският външен министър Марко Рубио спомена в интервю за Fox News за „известен напредък". Направени били опити да се установи на какво ще се съгласят украинците, което да им даде гаранции за сигурност за бъдещето.

Външните министри от НАТО се срещат днес в Брюксел, за да говорят за подкрепата за Украйна. Рубио обаче отказа да участва - вместо него САЩ изпращат заместник-министъра на външните работи Кристофър Ландау, информира АРД.

„Руската икономика е в катастрофално състояние"

В интервю за АРД  германският политолог Йонас Дридгер казва по повод последните американско-руски разговори, че според него руският режим започва да възприема войната и като болка и заплаха за себе си, поради което изпраща знаци, че може междувременно да е готов да отстъпи от максималните си искания.

Причината - катастрофалното състояние на руската икономика , станало причина за увеличаването на ДДС. Освен това - както посочва Дридгер - все повече руснаци искат по-скоро да бъде договорен мир, отколкото да бъдат наложени максималните искания. „Това също е нещо, което режимът на Путин не може да игнорира." Политологът вече вижда сигнали, макар и противоречиви - например за това, че Москва вече не настоява Украйна да се откаже от свои територии в съответствие с международното право, а де факто само да приеме контрола върху тях - както предвиждаше първоначалният американски мирен план.

Зеленски: "Никакви игри зад гърба на Украйна"

Американските посредници искаха първо да информират Тръмп за резултатите от разговорите в Москва - и след това да подновят контактите с Русия. За контакти с Украйна не стана и дума, отбелязва германската обществена медия.

Украинският президент Володимир Зеленски настоя да бъде информиран за резултатите. „Не трябва да има никакви игри зад гърба на Украйна", каза Зеленски пред репортери в Дъблин. Той бил готов за следваща среща с Тръмп, но първо трябва да спрат сраженията.

Политологът Дридгер от своя страна на изключва увеличаване на натиска от САЩ спрямо Украйна - при тази администрация това би било възможно. Оттам нататък е важно как ще се държат украинците и европейците, изтъква експертът. „Сметката не трябва да се прави без украинците, а и ролята на европейците в тази динамика е много важна - каква подкрепа ще получи Украйна в европейските столици."

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Русия САЩ преговори Война в Украйна Мирен план Владимир Путин Стив Уиткоф Окупирани територии Руска икономика Володимир Зеленски Европейски съюз НАТО
Последвайте ни

По темата

Влак прегази 16-годишно момче във Враца

Влак прегази 16-годишно момче във Враца

Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

Британски студент изчезна близо до замъка на Дракула в Румъния

Британски студент изчезна близо до замъка на Дракула в Румъния

Българите ударно купуват евро

Българите ударно купуват евро

pariteni.bg
Нов боксер двигател... от Китай

Нов боксер двигател... от Китай

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Продължаваме промяната

"Крайно разочарован и омерзен" - Александър Русанов напуска КС на "Продължаваме промяната"

България Преди 10 минути

"Прекрасната фасада, зад която се крият подмолни цели, не е и никога няма да бъде дом на борбата за чиста и свята република", обяви той

Президентвото атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

Президентвото атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

България Преди 22 минути

Русия с прогноза за упадъка на Европа

Русия с прогноза за упадъка на Европа

Свят Преди 1 час

Песков: Това само ще ускори процеса, който тече от последните години

<p>&quot;Белгия не е безопасно място&nbsp;за политически фигури&quot;</p>

Ева Кайли към Могерини: Белгия не е безопасно място за политически фигури

Свят Преди 1 час

Това, което прокурорите представяха като незаконно чуждестранно влияние, било по думите ѝ "обичайна парламентарна дипломация"

България ще пусне евтин газ за Украйна

България ще пусне евтин газ за Украйна

Свят Преди 1 час

Малинов: Администрацията на САЩ има водещ принос в този процес

Жена, обявена за мъртва, беше открита жива в моргата

Жена, обявена за мъртва, беше открита жива в моргата

Свят Преди 1 час

Въпреки че жената „е проявила признаци на живот, докато е била в моргата“, тя умира скоро след това

Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Свят Преди 1 час

Около 30 души все още са в неизвестност

НС не свали имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане"

НС не свали имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане"

България Преди 1 час

Няма от какво да се срамуваме, няма да си дадем имунитетите, за да угодим на вашата политическа воля да упражнявате поредната репресия, заяви Цвета Рангелова

.

Българите ударно купуват евро

България Преди 1 час

Рекордно търсене на евро: Защо не е моментът да обменяте сега

<p>Зеленски: Главният преговарящ на Украйна&nbsp;ще проведе разговори с ЕС в Брюксел</p>

Зеленски: Главният преговарящ на Украйна Рустем Умеров ще проведе разговори с ЕС в Брюксел

Свят Преди 2 часа

Рустем Умеров след това ще разговаря в САЩ с пратениците на Доналд Тръмп

Кои са най-честите симптоми на COVID-19 през декември 2025 г.

Кои са най-честите симптоми на COVID-19 през декември 2025 г.

Любопитно Преди 2 часа

Лекари съветват, ако имате някой от тези симптоми - тествайте се

Каква е цената на рибата дни преди Никулден

Каква е цената на рибата дни преди Никулден

България Преди 2 часа

Повечето клиенти залагат на традиционния шаран

Горещо събитие в Ню Йорк: Пожарникарите от календара на FDNY очароваха фенове

Горещо събитие в Ню Йорк: Пожарникарите от календара на FDNY очароваха фенове

Свят Преди 2 часа

Пожарникари, които красят мъжкия и женския календар за 2026 г., посрещнаха посетителите с усмивки и впечатляваща физическа форма в магазин Fire Zone в Мидтаун

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Свят Преди 2 часа

Гръцките фермери излязоха на протест

Сиена Милър очаква бебе №3

Сиена Милър очаква бебе №3

Любопитно Преди 2 часа

Милър показа коремчето си в прозрачна бяла рокля

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Свят Преди 2 часа

Русия твърди, че е поела контрола над Покровск, докато украинската армия отрича

Всичко от днес

От мрежата

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Коледа "à la Kardashian": Кога празничният блясък става прекалено много? (ВИДЕО)

Edna.bg

Антония Петрова-Батинкова се сбогува с тропическия рай (СНИМКИ)

Edna.bg

Емоционален край за двукратните шампионки по естетическа гимнастика

Gong.bg

НА ЖИВО: Брифинг на Веласкес преди мача със Славия

Gong.bg

18 години затвор за обвинения за катастрофата със загинал французин

Nova.bg

Бюджет 2026 е оттеглен с решение на Народното събрание

Nova.bg