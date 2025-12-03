Уиткоф при Путин: Какво (не)постигна пратеникът на Тръмп

В продължение на пет часа руският президент Путин и американският пратеник Уиткоф обсъждаха преработения проект за край на войната в Украйна. Според Кремъл няма никакъв напредък, съобщи Deutsche Welle.

Разговорът между руския президент Владимир Путин и американския специален пратеник Стив Уиткоф по плана на САЩ за приключване на войната в Украйна очевидно не е довел до пробив, отбелязва АРД. По въпроса за окупираните от Русия области, които обхващат 19 процента от територията на Украйна, още не са намерени компромиси, но „някои предложения" на САЩ могат да бъдат обсъдени, каза съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков.

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

Преди срещата Путин отправи остри упреци към Европа и заяви, че в случай на нападение Русия е готова за война с Европа. Шефът на Кремъл разкритикува пред журналисти промените, предприети в първоначалния план за мир от 28 точки по настояване на европейците. Предложенията на Европа са насочени към блокиране на мирния процес, каза Путин, цитиран от агенция „Интерфакс". Първоначалният план бе разкритикуван от много наблюдатели като „списък с желанията на Русия".

Докато пробив в Москва така и не се състоя, държавите от ЕС се споразумяха да сложат край на вноса на руски земен газ до края на 2027 година, отбелязва германската обществена медия.

"Трябва да бъде свършено още много"

Според Ушаков обаче консултациите били „много полезни и конструктивни". Но имало нужда от „още много работа във Вашингтон и Москва", за да се постигне единство. „Успяхме да се разберем по някои точки, други бяха подложени на критика. Путин не скри своето донякъде „негативно отношение към някои предложения." Ушаков добави, че е била обсъждана по-скоро рамката на американското предложение за мир, отколкото конкретните му формулировки.

Освен това Путин бил отправил дружески, но и политически сигнали към Тръмп , каза Ушаков, без да назовава подробности. По негови думи било разисквано и ново начало на икономическото сътрудничество между Русия и САЩ.

Както посочва АРД, постигната е била договореност преговорната линия да не се разгласява. „Работата ще продължи", обобщи Ушаков. Засега среща между Тръмп и Путин не се обсъжда - щяло да зависи от евентуалното постигане на напредък. Дотогава щяла да продължи усърдната и упорита работа чрез каналите на съветниците, външните министерства и други институции.

Среща на НАТО без Рубио

От своя страна американският външен министър Марко Рубио спомена в интервю за Fox News за „известен напредък". Направени били опити да се установи на какво ще се съгласят украинците, което да им даде гаранции за сигурност за бъдещето.

Външните министри от НАТО се срещат днес в Брюксел, за да говорят за подкрепата за Украйна. Рубио обаче отказа да участва - вместо него САЩ изпращат заместник-министъра на външните работи Кристофър Ландау, информира АРД.

„Руската икономика е в катастрофално състояние"

В интервю за АРД германският политолог Йонас Дридгер казва по повод последните американско-руски разговори, че според него руският режим започва да възприема войната и като болка и заплаха за себе си, поради което изпраща знаци, че може междувременно да е готов да отстъпи от максималните си искания.

Причината - катастрофалното състояние на руската икономика , станало причина за увеличаването на ДДС. Освен това - както посочва Дридгер - все повече руснаци искат по-скоро да бъде договорен мир, отколкото да бъдат наложени максималните искания. „Това също е нещо, което режимът на Путин не може да игнорира." Политологът вече вижда сигнали, макар и противоречиви - например за това, че Москва вече не настоява Украйна да се откаже от свои територии в съответствие с международното право, а де факто само да приеме контрола върху тях - както предвиждаше първоначалният американски мирен план.

Зеленски: "Никакви игри зад гърба на Украйна"

Американските посредници искаха първо да информират Тръмп за резултатите от разговорите в Москва - и след това да подновят контактите с Русия. За контакти с Украйна не стана и дума, отбелязва германската обществена медия.

Украинският президент Володимир Зеленски настоя да бъде информиран за резултатите. „Не трябва да има никакви игри зад гърба на Украйна", каза Зеленски пред репортери в Дъблин. Той бил готов за следваща среща с Тръмп, но първо трябва да спрат сраженията.

Политологът Дридгер от своя страна на изключва увеличаване на натиска от САЩ спрямо Украйна - при тази администрация това би било възможно. Оттам нататък е важно как ще се държат украинците и европейците, изтъква експертът. „Сметката не трябва да се прави без украинците, а и ролята на европейците в тази динамика е много важна - каква подкрепа ще получи Украйна в европейските столици."