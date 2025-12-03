България

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

Петорният състав отне шофьорската му книжка до живот

3 декември 2025, 14:54
След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов
Източник: БТА

Н а първа инстанция Софийски градски съд призна за виновен Димитър Любенов и го осъди на 18 години затвор.

Съдът прие престъплението за умишлено. Петорният състав отне шофьорската му книжка до живот, предаде БНТ.

През 2022 година със 195 км в час при разрешена 80 километра в час и с 1,73 промила алкохол и кокаин в кръвта, Димитър Любенов катастрофира на Околовръстното шосе на София като уби французин и рани тежко неговата съпруга.

"Виновен съм, но не съм убиец": Какво каза Димитър Любенов пред съда

Като причина за инцидента посочи писане на съобщение до жена му.

На предходното заседание Любенов разкри, че полицаите Любка Гечева и Георги Малински, му казали, че за по-сигурно ще го придружат, но не си спомня дали им платил за тази "услуга".

Двамата бивши полицаи бяха оправдани за това, че били взели 200 лева от Любенов, за да го ескортират.

Полицейски ескорт и убит французин: Димитър Любенов се изправя пред съда

Присъдата подлежи на обжалване в 15 дневен срок пред САС. Защитата Любенов заяви, че ще обжалва.

Източник: БНТ    
Димитър Любенов Катастрофа Присъда 18 години затвор
След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

Окончателно: С решение на НС Бюджет 2026 е оттеглен

Окончателно: С решение на НС Бюджет 2026 е оттеглен

Жена, обявена за мъртва, беше открита жива в моргата

Жена, обявена за мъртва, беше открита жива в моргата

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

