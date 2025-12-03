Министерство на правосъдието стартира Регистъра на арбитражите

М инистерството на правосъдието официално въвежда в експлоатация от днес Регистър на арбитражите и влиза в сила Наредбата, която регламентира дейността му.

С промените в Закона за арбитражите за пръв път в България се въвежда регистър на арбитражите.

"Това са последните промени, с които реформа на арбитражното производство, която започнахме преди няколко месеца, вече е напълно завършена от правна и техническа гледна точка. В изключително кратки срокове беше изграден модерен регистър, който позволява вписването на всички арбитражни институции със седалище в Република България, както и на всички арбитражни производства, чието място на арбитраж е на територията на страната. Това включва и адхок арбитражи, както и производства, водени пред чуждестранни институции, когато арбитражът е уреден в България", казват от МП.

Регистърът е публичен по отношение на основните данни за арбитражните институции, както и имената и професиите на вписаните арбитри.

Останалата информация – като страни по конкретни дела, детайли по производства, подадени документи и др. – е поверителна и достъпна единствено за компетентните съдилища и упълномощените служители от Министерството на правосъдието.

Въвеждането на Регистъра има за цел да повиши прозрачността и общественото доверие към арбитража, като ограничи възможностите за „фиктивни“ арбитражи и злоупотреби. Новата система дава възможност на гражданите и юридическите лица лесно да проверят легитимността на арбитражните институции, статута на арбитъра и неговата професионална квалификация.

Приетите законови промени значително подобряват качеството на арбитражното правосъдие, стимулират институциите да поддържат добри практики и създават конкурентна среда за професионално арбитриране.

От МП напомнят, че измененията в закона бяха предизвикани от десетки случаи на скандални арбитражни решения, постановени от практически неконтролируеми арбитри и арбитражи. С реформата бяха повишени изискванията към арбитрите и беше въведена засилена защита на страните – особено на физическите лица, които не са търговци или предприемачи. Вече се изисква изрично съгласие за арбитраж, както и реално получаване на исковата молба, призовките и другите документи, без възможност за фиктивно връчване.

Освен това законът въведе нови основания за нищожност на арбитражното решение, включително когато то е постановено от арбитраж или арбитър, който не е вписан в новосъздадения регистър – механизъм, който досега не съществуваше.