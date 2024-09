В ойната в Украйна е скъпо начинание за Русия, особено по отношение на военния персонал, посочва анализ на британското военно разузнаване.

От началото на конфликта Русия вероятно е загубила над 610 хиляди войници – убити и ранени.

Използваната тактика, базирана на масови атаки с пехота, поражда необходимост от постоянно попълване от Русия на силите на фронта с новобранци.

Вероятно темпът на набиране на военнослужещи през 2024 г. е намалял в сравнение с този от 2023 г.

Според източник на британското военно разузнаване, в края на 2023 г. руското Министерство на отбраната е набирало около 1600 души дневно, а сега са около 1000.

Това е накарало Министерството на отбраната на Русия да увеличи бонусите за влизане в армията.

Така плащанията на военен персонал възлизат на около 8% от федералните разходи през годината до юни 2024 г.

Повишеното заплащане вероятно ще увеличи набирането на военен персонал, прогнозира британското военно разузнаване.

Същевременно "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на секретни украински данни, посочва, че загубите на Украйна на фронта възлизат на 480 хиляди души - убити и ранени.

Киев изпитва повече затруднения с набирането на военен персонал, тъй като Украйна има не само по-малко население от Русия, но и много по-малък военен бюджет.

Властите в Украйна до момента не искат да проведат пълна мобилизация на младежите на възраст от 18 до 25 години, тъй като това би имало сериозни негативни последствия за бъдещето на нацията. Така средната възраст на украинските войници на фронта вече надхвърля 43 години.

Украинските войници като цяло са по-опитни и по-добре подготвени от руските, но голяма част от тях воюват без ротация от много по-дълго време.

