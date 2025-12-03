Любопитно

Двама финалисти казват сбогом на Арената на "Игри на волята"

3 декември 2025
Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Стратегически ход изпрати Траян на елиминации в „Игри на волята”

Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

Продадоха „Зимното яйце“ на Фаберже за рекордна сума

"Мислих само за родителите си!" - Николета от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на Арената! (ВИДЕО)
Тежко ново изпитание застава на пътя на финалистите в “Игри на волята”

Николета от “Игри на волята”: Нямах самоувереността и не можех да взимам решенията сама! (ВИДЕО)

Т роен елиминационен сблъсък и напрегната битка за имунитет очакват участниците на Арената в “Игри на волята” тази вечер. Номинираните Алекс, Радостина и Траян ще се изправят един срещу друг в двойни елиминации, след които само един от тях ще продължи към следващия етап на надпреварата.

Останалите петима финалисти пък ще премерят сили в битка на спокойствието и концентрацията. Победителят ще си осигури ценен имунитет преди последния племенен съвет, а бъдещето на четиримата загубили в играта ще бъде повече от несигурно.

Източник: NOVA

Двамата елиминирани воини ще дадат първото си ексклузивно интервю в подкаста “След Игрите”, където ще разкажат в детайли за незабравимото си приключение в Дивия север. Какво още ще разкажат, може да проследите в  NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube веднага след края на епизода на екстремното риалити.

Източник: NOVA

Кой ще продължи участието си в надпреварата за голямата награда от 100 000 лв.? Не пропускайте да видите в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Източник: NOVA    
