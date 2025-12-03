Свят

Британски студент изчезна близо до замъка на Дракула в Румъния

18-годишният Джордж Смит последно е съобщил за хипотермия и изтощение, докато се движел сам в планината Бучеги

3 декември 2025, 15:34
Британски студент изчезна близо до замъка на Дракула в Румъния
Източник: БГНЕС

Б ританският тийнейджър Джордж Смит, студент в Университета в Бристол, е в неизвестност след самостоятелно изкачване в румънските планини Бучеги, близо до селото Бран и известния замък "Бран", свързан с легендата за Дракула, съобщава The Post.

18-годишният младеж е направил последно обаждане до планинската спасителна служба на 23 ноември, в което панически е заявил, че е изтощен, страда от хипотермия и не знае точно къде се намира.

Въпреки няколкодневните усилия на спасителните екипи, Смит не е открит. Единствено раницата му с принадлежности е намерена в района, от който е подал сигнала за помощ.

Още спасители ще търсят изчезналите в младежи

Майката на Джордж, Джо Смит, описва сина си като "спортен и силен млад човек", който обича да пътува, но отбеляза, че това пътуване е било различно. "Той напусна университета в Обединеното кралство в неделя, без да каже, за да тръгне на самостоятелен поход", сподели тя. "Телефонът му последно имаше сигнал в отдалечен планински район. Обадил се е на 112 в неделя вечерта. Аз веднага тръгнах към Румъния и се опитвам да подпомогна екипите за търсене."

Спасителите смятат, че Смит е започнал похода си от курортното градче Пояна Брашов и се е озовал приблизително на 16-24 км разстояние в долината Тиганешти, където са открити вещите му. Трасето между Пояна Брашов и Бран преминава през гъсти гори и стръмни алпийски участъци, които стават особено опасни при спад на температурите.

От началото на изчезването усилията на спасителите са затруднени от тежки метеорологични условия и сняг. "За съжаление, прогнозата за времето за следващите дни не е благоприятна за разрешаване на случая", съобщиха от местната планинска спасителна служба в Зърнещи. В някои райони снежната покривка достига над два метра.

За достъп до труднодостъпните части на планината са използвани хеликоптер Black Hawk, специално обучени кучета, както и дрон с термокамера.

17 спасители издирват пострадал турист

Зимата в планината Бучеги е изключително опасна, с внезапни промени във времето, ледени пътеки и нестабилни снежни пластове, които могат да дезориентират туристите. Скритите скални отвеси и лавини също представляват сериозна заплаха.

През периода 2011–2020 г. са регистрирани над 800 спасителни извиквания в Бучеги, при които са пострадали 419 души и 21 са загинали. В 260 от случаите туристите са страдали от изтощение, паника или дезориентация, което е довело до фатален край в планината.

Университетът в Бристол заяви, че е "дълбоко обезпокоен" за Смит и е в постоянен контакт с неговото семейство.

Източник: New York Post    
Джордж Смит Планини Бучеги Изчезнал турист Планинско спасяване Самостоятелен поход Хипотермия Румъния Замък Бран Опасни планински условия Студент от Бристол
