От "Възраждане" не успяха да изпишат "референдум" в НС

Пеевски: Оставката ми могат да искат само моите избиратели

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

Президентвото атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

Д нес от парламентарната група на "Възраждане" предложиха, да се включи като задължителна точка първа в дневния ред на Народното събрание, разглеждане и гласуване на внесеното от президента Румен Радев предложение за провеждане на референдум за въвеждане на еврото като национална валута.

НС с решение за референдума за еврото

От политическата организация с председател Костадин Костадинов са категорични, че важно решение като промяна на националната валута, не може да бъде взето без допитване до българския народ.

Последва гласуване и мнозинството от народните представители решиха, че няма да разглеждат предложението за провеждане на национален референдум.

Междувременно депутатите от "Възраждане" издигнаха транспарант в защита на българския лев като национална валута, но на него думата "референдум" имаше правописна грешка. На червен фон, с големи бели букви беше изписано: "Реферерендум за лева! Не на еврото!"