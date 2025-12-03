България

От "Възраждане" не успяха да изпишат "референдум" в НС

На червен фон, с големи бели букви беше изписано: "Реферерендум за лева! Не на еврото!"

3 декември 2025, 16:14
Д нес от парламентарната група на "Възраждане" предложиха, да се включи като задължителна точка първа в дневния ред на Народното събрание, разглеждане и гласуване на внесеното от президента Румен Радев предложение за провеждане на референдум за въвеждане на еврото като национална валута.

НС с решение за референдума за еврото

От политическата организация с председател Костадин Костадинов са категорични, че важно решение като промяна на националната валута, не може да бъде взето без допитване до българския народ. 

Последва гласуване и мнозинството от народните представители решиха, че няма да разглеждат предложението за провеждане на национален референдум.

Междувременно депутатите от "Възраждане" издигнаха транспарант в защита на българския лев като национална валута, но на него думата "референдум" имаше правописна грешка. На червен фон, с големи бели букви беше изписано: "Реферерендум за лева! Не на еврото!"

Източник: БГНЕС    
Референдум Народно събрание Евро
