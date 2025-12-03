Касапинът от Вършец с присъда от 15 години затвор

С осъдителна присъда на първа съдебна инстанция приключи дело на Окръжна прокуратура – Монтана за опит за умишлено убийство с трима пострадали.

Подсъдимият живеел на семейни начала с една от жертвите в дома ѝ във Вършец.

През май 2024 г. двамата се разделили поради чести конфликти, проявявана от страна на мъжа агресия и упражнявано от него физическо насилие.

Около 20:30 ч., в края на юли, жената била в двора на дома си заедно с брат си, когато през отключената входна порта влязъл обвиняемият.

Той директно се насочил към единия брат, извадил нож и му нанесъл удари в горната част на тялото и главата.

Жената направила опит да спре подсъдимия, но той нападнал и нея, нанасяйки прободно-порезна рана в областта на рамо и други наранявания. Вследствие на шока и страха пострадалата припаднала.

Докато другият ѝ брат се опитвал да ѝ окаже помощ, нападателят се насочил към него и му нанесъл удари с ножа в гърба, шията и други части на тялото, което довело до остра кръвозагуба.

Въпреки това раненият успял да подаде сигнал на телефон за спешни случаи 112, като през това време нападателят напуснал местопроизшествието, изхвърляйки по пътя ножа.

Спрямо тримата пострадали били предприети незабавни животоспасяващи действия от медицински екипи.

Съдът призна за виновен 44-годишния обвиняем, който е осъждан многократно, за извършеното от него престъпление и го осъди на 15 години лишаване от свобода при „строг“ режим на изтърпяване. Понастоящем той е с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.