Президентвото атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

3 декември 2025, 15:54
П резидентската институция обвини парламента, че осем месеца е игнорирал мотивите за искания от държавния глава референдум за еврото и заяви, че с отказа си депутатите доказват липса на политическа воля да чуят гласа на гражданите.

Днес парламентът окончателно се произнесе по искането на президента Румен Радев за национален референдум относно въвеждането на еврото. След проведено прегласуване депутатите отхвърлиха предложението с 135 гласа „против“, 81 „за“ и трима „въздържал се“.

Президентът атакува отказа на Киселова НС да обсъди предложението за референдум за еврото

Дискусиите в пленарната зала по темата за референдума започнаха с близо двучасово закъснение. Причината беше очакването представители на президентската администрация да присъстват и да изложат мотивите си. В рамките на три последователни почивки председателстващата Рая Назарян опитваше да се свърже с институцията, но така и не получи отговор, нито се появи изпратен представител.

Радев сезира КС заради решението на Киселова за референдума за еврото

"В отговор на отправените въпроси за поканата представител на президентската институция да представи на народните представители мотивите на държавния глава по предложението му за провеждане на национален референдум, напомняме, че: Народното събрание имаше 8 месеца да се запознае с мотивите по внесеното от президента предложение за провеждане на национален референдум и да изпълни закона. Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите", съобщиха от пресцентъра на държавния глава. 

Припомняме, че на 18 ноември Конституционният съд излезе с тълкувателно решение по казуса, свързан с отказа на предишния председател на Народното събрание Наталия Киселова да подложи на гласуване президентското предложение за допитване по въпроса за еврото. Ден след решението държавният глава коментира, че съдът е защитил върховенството на правото и е постановил, че председателят на парламента няма правомощие да блокира внесено по закон предложение. Той призова народните представители да внесат документацията в пленарната зала, да проведат дебат и да вземат решение.

