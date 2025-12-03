Ева Кайли към Могерини: Белгия не е безопасно място за политически фигури

Б ившата евродепутатка, замесена в скандала "Катаргейт", коментира новото разследване за измами, в което е замесена Федерика Могерини, пише Politico .

Бившата заместник-председателка на Европейския парламент Ева Кайли, която се оказа в центъра на корупционния скандал "Катаргейт", заяви, че Белгия вече "не е безопасно място" за политически фигури, особено за италианци. Тя коментира пред "Ла Стампа" от Абу Даби новото разследване за предполагаема измама, свързана с бившия върховен представител на ЕС Федерика Могерини.

Ex-EU foreign policy chief Mogherini detained by Belgian police, AFP reports. TASS has compiled the key facts known about the situation:https://t.co/6G3wkh2pkw pic.twitter.com/rMXjWsjrPL — TASS (@tassagency_en) December 2, 2025

Кайли разкри, че е "шокирана", но не и изненадана от проверката дали Европейската служба за външна дейност е манипулирала обществен търг в полза на Колежа на Европа, който трябваше да бъде домакин на Европейската дипломатическа академия. Могерини, настоящ ректор на колежа, както и бившият генерален секретар на дипломатическата служба Стефано Саннино, бяха разпитани и освободени от ареста в сряда сутринта.

Според Кайли разследването е "операция, насочена срещу Италия", която унищожава кариери "много преди фактите да бъдат установени" и поставя под риск върховенството на закона.

Кайли определи случая като продължение на "Катаргейт" и направи явни паралели между собствения си опит и краткото задържане на Могерини. Тя настоя, че скандалът с Катар е бил изтълкуван погрешно от самото начало.

Това, което прокурорите представяха като незаконно чуждестранно влияние, било по думите ѝ "обичайна парламентарна дипломация", финансирана от частни неправителствени организации. Почти три години по-късно, подчерта Кайли, срещу нея няма повдигнати официални обвинения, а голяма част от доказателствата остават "предимно косвени".

Ева Кайли беше евродепутат от 2014 г. и заемаше поста заместник-председател на Европейския парламент от януари до декември 2022 г., когато беше арестувана по предварителни обвинения за корупция, пране на пари и участие в престъпна организация в рамките на разследването за "Катаргейт".