Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Б роят на жертвите на най-смъртоносния пожар в Хонконг от десетилетия достигна 159. Полицията заяви, че сред жертвите има бебе и 97-годишен човек, предаде Ройтерс. Претърсването на изгорелия голям жилищен комплекс продължава.

Полицията досега е идентифицирала 140 от жертвите - 91 жени и 49 мъже на възраст между 1 и 97 години. Около 30 души все още са в неизвестност.

Досега 21 души са арестувани по подозрение в непредумишлено убийство в рамките на разследването на причините за пожара. Антикорупционният орган на Хонконг разследва и възможни случаи на корупция.

Създадена е независима комисия, водена от съдии, която да разследва случая и да ревизира надзора върху строителните ремонти. Предишни инспекции са уверявали жителите, че рискът от пожар е "относително нисък" въпреки оплакванията за опасност от ремонтните дейности.

Според властите пластмасова мрежа и изолационната пяна, използвани при ремонтните работи в жилищния комплекс, са допринесли за разрастването на пожара, тъй като не отговарят на противопожарните стандарти.

Ръководството на Хонконг продължава с подготовката на изборите, насрочени за неделя, макар че има очаквания за по-ниска избирателната активност сред гражданите, покрусени от случая. Плановете за произвеждането на изборите поражда критики от граждани, които смятат, че властите поставят политическите си интереси над опечалените и пострадалите.

Според официални над 2600 обитатели на изгорелия комплекс са настанени във временни жилища. Над хиляда от тях са настанени в хостели, лагери или хотелски стаи. Други 1607 жители са се преместили в преходни жилища.