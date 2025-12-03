Свят

Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Около 30 души все още са в неизвестност

3 декември 2025, 14:38
Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души
Източник: БТА

Б роят на жертвите на най-смъртоносния пожар в Хонконг от десетилетия достигна 159. Полицията заяви, че сред жертвите има бебе и 97-годишен човек, предаде Ройтерс. Претърсването на изгорелия голям жилищен комплекс продължава.

Полицията досега е идентифицирала 140 от жертвите - 91 жени и 49 мъже на възраст между 1 и 97 години. Около 30 души все още са в неизвестност.

Досега 21 души са арестувани по подозрение в непредумишлено убийство в рамките на разследването на причините за пожара. Антикорупционният орган на Хонконг разследва и възможни случаи на корупция.

Създадена е независима комисия, водена от съдии, която да разследва случая и да ревизира надзора върху строителните ремонти. Предишни инспекции са уверявали жителите, че рискът от пожар е "относително нисък" въпреки оплакванията за опасност от ремонтните дейности. 

Според властите пластмасова мрежа и изолационната пяна, използвани при ремонтните работи в жилищния комплекс, са допринесли за разрастването на пожара, тъй като не отговарят на противопожарните стандарти.

Пожар в жилищна сграда в Хонконг взе жертви (ВИДЕО)

Ръководството на Хонконг продължава с подготовката на изборите, насрочени за неделя, макар че има очаквания за по-ниска избирателната активност сред гражданите, покрусени от случая. Плановете за произвеждането на изборите поражда критики от граждани, които смятат, че властите поставят политическите си интереси над опечалените и пострадалите.

Според официални над 2600 обитатели на изгорелия комплекс са настанени във временни жилища. Над хиляда от тях са настанени в хостели, лагери или хотелски стаи. Други 1607 жители са се преместили в преходни жилища.

Вижте повече в нашата галерия: Бамбуково скеле разпали смъртоносен пожар в Хонконг

Бамбуково скеле разпали смъртоносен пожар в Хонконг
19 снимки
Бамбуково скеле разпали смъртоносен пожар в Хонконг
Бамбуково скеле разпали смъртоносен пожар в Хонконг
Бамбуково скеле разпали смъртоносен пожар в Хонконг
Бамбуково скеле разпали смъртоносен пожар в Хонконг
Източник: БТА, Атанаси Петров    
Пожар в Хонконг Смъртоносен пожар Жертви на пожара Жилищен комплекс Разследване на пожара Строителни ремонти Корупция Временни жилища Непредумишлено убийство Бамбуково скеле
Последвайте ни

По темата

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

Окончателно: С решение на НС Бюджет 2026 е оттеглен

Окончателно: С решение на НС Бюджет 2026 е оттеглен

Жена, обявена за мъртва, беше открита жива в моргата

Жена, обявена за мъртва, беше открита жива в моргата

Българите ударно купуват евро

Българите ударно купуват евро

pariteni.bg
Нов боксер двигател... от Китай

Нов боксер двигател... от Китай

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Белгия не е безопасно място&nbsp;за политически фигури&quot;</p>

Ева Кайли към Могерини: Белгия не е безопасно място за политически фигури

Свят Преди 11 минути

Това, което прокурорите представяха като незаконно чуждестранно влияние, било по думите ѝ "обичайна парламентарна дипломация"

България ще пусне евтин газ за Украйна

България ще пусне евтин газ за Украйна

Свят Преди 24 минути

Малинов: Администрацията на САЩ има водещ принос в този процес

Кои са най-честите симптоми на COVID-19 през декември 2025 г.

Кои са най-честите симптоми на COVID-19 през декември 2025 г.

Любопитно Преди 1 час

Лекари съветват, ако имате някой от тези симптоми - тествайте се

Каква е цената на рибата дни преди Никулден

Каква е цената на рибата дни преди Никулден

България Преди 1 час

Повечето клиенти залагат на традиционния шаран

Горещо събитие в Ню Йорк: Пожарникарите от календара на FDNY очароваха фенове

Горещо събитие в Ню Йорк: Пожарникарите от календара на FDNY очароваха фенове

Свят Преди 1 час

Пожарникари, които красят мъжкия и женския календар за 2026 г., посрещнаха посетителите с усмивки и впечатляваща физическа форма в магазин Fire Zone в Мидтаун

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Свят Преди 1 час

Гръцките фермери излязоха на протест

Сиена Милър очаква бебе №3

Сиена Милър очаква бебе №3

Любопитно Преди 1 час

Милър показа коремчето си в прозрачна бяла рокля

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Свят Преди 1 час

Русия твърди, че е поела контрола над Покровск, докато украинската армия отрича

,

Яйце на Фаберже беше продадено за рекордните 22,9 млн. британски лири на търг

Любопитно Преди 1 час

Яйцето се отваря и във вътрешността му се разкрива малка кошничка с цветя, символизиращи пролетта

Търсенето на изчезналия полет MH370 се подновява

Търсенето на изчезналия полет MH370 се подновява

Свят Преди 2 часа

Полет MH370 - "Боинг 777" изчезна на 8 март 2014 г.

Борисов с видеообръщение: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ

Борисов с видеообръщение: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ

България Преди 2 часа

Това заяви в свое видео обръщение в социалните мрежи лидерът на ГЕРБ

Ескалацията след протеста в София: 14 обвинени, 10 задържани до 72 часа

Ескалацията след протеста в София: 14 обвинени, 10 задържани до 72 часа

България Преди 2 часа

Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемите са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Любопитно Преди 2 часа

Това е първото дете на Голдинг и приятеля ѝ Бо Миниар

Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна

Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна

Свят Преди 2 часа

Външните министри от 32-те страни членки на Алианса се събраха в Брюксел

Риана се възхити от актьорския талант на ASAP Rocky

Риана се възхити от актьорския талант на ASAP Rocky

Любопитно Преди 2 часа

Риана изрази възхищението си от актьорския талант на ASAP Rocky, който през 2025 г. играе в „Highest 2 Lowest“ и „If I Had Legs I'd Kick You“, като го нарече „изумителен“ на червения килим на наградите „Готъм“

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

Свят Преди 2 часа

След продължителната среща между Путин и делегация, изпратена от Тръмп, няма признаци за пробив в мирните преговори за Украйна

Всичко от днес

От мрежата

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Антония Петрова-Батинкова се сбогува с тропическия рай (СНИМКИ)

Edna.bg

Открийте Сърница: най-романтичното и уютно кътче край язовир Доспат

Edna.bg

Академия "Рафа Надал" поздрави своя български шампион

Gong.bg

Собреро вкара трети гол за ЦСКА 1948

Gong.bg

18 години затвор за обвинения за катастрофата със загинал французин

Nova.bg

Бюджет 2026 е оттеглен с решение на Народното събрание

Nova.bg