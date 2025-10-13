Загубите на Русия в Украйна минаха на друго ниво

Р усия е загубила над 281 хиляди войници в Украйна само през първите осем месеца на 2025 г., според изтекли руски документи, пише "Политико".'

В документите се посочва, че 86 744 руски войници са загинали, 33 966 са безследно изчезнали, 158 529 са ранени, а 2311 са пленени. предава "Фокус".

Паралелно с това текущо разследване на "Медиазона" и Би Би Си е потвърдило поименно вече над 134 хиляди загинали руски войници.

Какво се случва с икономиката на Русия

Според анализаторите от Frontelligence Insight, изтеклите документи изглеждат достоверни и съвпадат с техните оценки.

"Числата съответстват на очакванията", отбелязват оттам.

Също така от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна стотици руски цивилни граждани са загинали в резултат на ответни украински удари или падащи отломки от руски ракети, посочва "Таймс".

Разследващата руска държавна комисия смята, че цивилните жертви са над 600. Данните обаче не могат да бъдат проверени.

Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района

Много от смъртните случаи се дължат не на украински ракети и дронове, а на руските системи за противовъздушна отбрана, чиито отломки падат върху жилищни райони в Русия. Има и случаи, особено в близост до фронта, на бомбардиране на по погрешка на руски селища.