Загубите на Русия в Украйна минаха на друго ниво

От началото на годината руските загуби растат главоломно

13 октомври 2025, 16:09
Загубите на Русия в Украйна минаха на друго ниво
Източник: AP/БТА

Р усия е загубила над 281 хиляди войници в Украйна само през първите осем месеца на 2025 г., според изтекли руски документи, пише "Политико".'

В документите се посочва, че 86 744 руски войници са загинали, 33 966 са безследно изчезнали, 158 529 са ранени, а 2311 са пленени. предава "Фокус".

Паралелно с това текущо разследване на "Медиазона" и Би Би Си е потвърдило поименно вече над 134 хиляди загинали руски войници.

Какво се случва с икономиката на Русия

Според анализаторите от Frontelligence Insight, изтеклите документи изглеждат достоверни и съвпадат с техните оценки.

"Числата съответстват на очакванията", отбелязват оттам.

Също така от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна стотици руски цивилни граждани са загинали в резултат на ответни украински удари или падащи отломки от руски ракети, посочва "Таймс".

Разследващата руска държавна комисия смята, че цивилните жертви са над 600. Данните обаче не могат да бъдат проверени.

Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района

Много от смъртните случаи се дължат не на украински ракети и дронове, а на руските системи за противовъздушна отбрана, чиито отломки падат върху жилищни райони в Русия. Има и случаи, особено в близост до фронта, на бомбардиране на по погрешка на руски селища.

Източник: Фокус    
Русия Украйна война
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

„Беше сякаш наистина се опитваше да ме опознае на по-дълбоко ниво. Въпросите му изглеждаха много по-обмислени от обичайното"

Южна Корея използва холограми на полицаи за борба с престъпността

Холограмата е висока над 170 см и е моделирана по истински човек

Артьом

Три операции спасиха живота на 18-годишен младеж, пострадал при наводнението в Елените

Артьом е приет в болницата мокър и без документи след часове в наводнено помещение, но лекарите успяха да спасят крайника му

Легендарната актриса беше не само звезда от световна величина, но и изключително успешен инвеститор в недвижими имоти

Антибиотичната резистентност се е увеличила при над 40 процента от наблюдаваните антибиотици, с годишен среден ръст от 5 до 15 процента

Сиропът съдържа 48,6% диетиленгликол, който е силно токсичен

Автобусът се е преобърнал в планински участък на магистрала N1 в провинция Лимпопо

Той посети Израел по случай сключеното примирие с участието на САЩ между израелската държава и "Хамас"

Всички необходими служби ликвидират последиците от нощната атака

25-годишният, който е криминално проявен и осъждан, е намушкан в областта на гърба

Ранните симптоми на сърдечен удар, които могат да спасят живота ви

Всички видяха безпрецедентното купуване на гласове, посочи Божидар Божанов

Широкият социален кръг се смята, че намалява риска от смърт с 45%, което е приблизително равно на въздействието на диетата и упражненията взети заедно

Разбирането на причината, поради която няма Нобелова награда за математика, изисква поглед към историята

Вълчев коментира и нуждата от промени в Националното външно оценяване

По-рано той направи обръщение пред израелски депутати в парламента в Йерусалим и се срещна с близки на заложници

