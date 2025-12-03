Свят

Тенисистката Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера

Тя има и три олимпийски златни медала на двойки и един на сингъл

3 декември 2025, 07:56
54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа

54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа
След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа
Цената на евтината сладост - детският труд все още е в основата на шоколадовата индустрия

Цената на евтината сладост - детският труд все още е в основата на шоколадовата индустрия
Зеленски: Украйна е по-близо до мира от всякога

Зеленски: Украйна е по-близо до мира от всякога
Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини

Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини

"Бомбен циклон" връхлита САЩ
Как световните медии отразиха протестите срещу бюджета в България

Как световните медии отразиха протестите срещу бюджета в България
Задигнаха охлюви за 104 000 долара от ферма във Франция

Задигнаха охлюви за 104 000 долара от ферма във Франция

Ч етирикратната олимпийска шампионка и 23-кратна шампионка от Големия шлем на сингъл Серина Уилямс няма планове да подновява професионалната си кариера, обяви тя в профила си в социалната мрежа X.

По-рано журналистът Бен Ротенберг съобщи на уебсайта си, че Уилямс може да се върне на корта, след като е подала молба и е била включена в списъците за антидопингови тестове.

„Боже мой, няма да се върна. Това е лудост“, написа Уилямс.

44-годишната Уилямс има 73 титли от турнирите на УТА. Тя е на второ място в класацията за трофеи от Големия шлем на сингъл за всички времена след австралийката Маргарет Корт (24). Уилямс е печелила Откритото първенство на Австралия седем пъти, "Ролан Гарос" три пъти, "Уимбълдън" седем пъти и Откритото първенство на САЩ шест пъти.

Тя има и три олимпийски златни медала на двойки и един на сингъл. Уилямс е спечелила 14 титли от Големия шлем на двойки. Тя е единствената жена в историята със Златен шлем в кариерата (спечелвайки четирите турнира от Големия шлем и Олимпийските игри) както на сингъл, така и на двойки. 

Вижте в нашата галерия: Законодателката на модата на корта - Серина Уилямс

Законодателката на модата на корта - Серина Уилямс
7 снимки
Серина Уилямс костюми
Серина Уилямс костюми
Серина Уилямс костюми
Серина Уилямс костюми
Източник: БТА, Ива Кръстева    
Серина Уилямс Тенис Професионална кариера Голям шлем Олимпийски медали Край на кариерата Шампионка УТА титли Златен шлем Женски тенис
Последвайте ни

По темата

Значителни валежи идват: Югозападна България първа под дъжда

Значителни валежи идват: Югозападна България първа под дъжда

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

„Не ги искаме в нашата страна“: САЩ спряха разглеждането на всички имиграционни документи на хора от 19 страни

„Не ги искаме в нашата страна“: САЩ спряха разглеждането на всички имиграционни документи на хора от 19 страни

3 декември: Най-голямата мистерия на кралицата на криминалетата

3 декември: Най-голямата мистерия на кралицата на криминалетата

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да се грижим за кучето си след операция

Как да се грижим за кучето си след операция

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Страните членки на ЕС постигнаха съгласие по нов законопроект за засилване на борбата с корупцията

Свят Преди 46 минути

Новият законопроект съдържа и мерки за предотвратяване на корупцията, както и правила за по-ефективни разследвания и съдебни процеси

Украйна арестува британец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Украйна арестува британец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Свят Преди 1 час

Грозят го от до 12 години лишаване от свобода и конфискация на имуществото

Какво си казаха Путин и пратениците на Тръмп в Кремъл

Какво си казаха Путин и пратениците на Тръмп в Кремъл

Свят Преди 9 часа

"Много се радвам да ви видя", каза Путин

Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

Любопитно Преди 9 часа

До елхата е разположена пощенска кутия за писма до Дядо Коледа

Борисов: Или застанете с ГЕРБ, или избори

Борисов: Или застанете с ГЕРБ, или избори

България Преди 10 часа

Борисов: Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания

Протести в няколко български града тази вечер

Протести в няколко български града тази вечер

България Преди 10 часа

Замеряха с предмети централата на ГЕРБ в Габрово

Продадоха „Зимното яйце“ на Фаберже за рекордна сума

Продадоха „Зимното яйце“ на Фаберже за рекордна сума

Любопитно Преди 10 часа

Сумата значително надхвърля предишния рекорд

„Възраждане“, МЕЧ и „Величие“: Оставка!

„Възраждане“, МЕЧ и „Величие“: Оставка!

България Преди 12 часа

Трите партии излязоха с позиции срещу правителството на Росен Желязков

Папата с апел срещу военна инвазия на САЩ във Венецуела

Папата с апел срещу военна инвазия на САЩ във Венецуела

Свят Преди 13 часа

Лъв XIV: Наистина вярвам, че е по-добре да се търсят начини за диалог, може би натиск

Десислава Радева: Моля се, този протест да не се окаже поредният кастинг за власт

Десислава Радева: Моля се, този протест да не се окаже поредният кастинг за власт

България Преди 13 часа

Това заяви в страницата си във Фейсбук съпругата на президента Румен Радев

Въоръжен грабеж в Банско

Въоръжен грабеж в Банско

България Преди 14 часа

Извършителят на престъплението е на 24 години

Путин: Русия е готова за война, ако Европа пожелае

Путин: Русия е готова за война, ако Европа пожелае

Свят Преди 14 часа

Путин: Много бързо може да се стигне до ситуация, в която няма да има с кого да се договаряме

<p>България подписа договор за нови ядрени мощности</p>

България подписа стратегически договор за нови ядрени мощности

България Преди 14 часа

България навлиза в определящ етап от реализацията на мащабния проект за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

OpenAI обяви „код червено“ за ChatGPT поради ожесточена конкуренция

OpenAI обяви „код червено“ за ChatGPT поради ожесточена конкуренция

Технологии Преди 15 часа

Това заяви изпълнителният директор на OpenAI Сам Олтман

Възходът на френската крайнодясна звезда Бардела поставя Льо Пен в отбранителна позиция

Възходът на френската крайнодясна звезда Бардела поставя Льо Пен в отбранителна позиция

Свят Преди 15 часа

Президентът на Националния сбор се радва на стабилни позиции, докато неговият ментор е замесен в правни проблеми

Томислав Дончев, Теменужка Петкова

Теменужка Петкова към синдикатите и бизнеса: Чухме протеста на хората

България Преди 15 часа

Финансовият министър обясни, че общата стойност на спорните приходни мерки е 1,492 млрд. евро

Всичко от днес

От мрежата

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg

Кога и защо котките съскат

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Изненада! Майли Сайръс отново каза "ДА", кой е щастливецът (СНИМКИ)

Edna.bg

Дневен хороскоп за 3 декември, сряда

Edna.bg

Левски с нова цел за атаката

Gong.bg

Скаршем влиза в титулярния състав срещу Локо Пд

Gong.bg

Да ходиш по вода: Историята на човека, овладял спорта, който превърна локвите и фонтаните в арена

Nova.bg

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение у нас

Nova.bg