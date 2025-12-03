България

НС не свали имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане"

Няма от какво да се срамуваме, няма да си дадем имунитетите, за да угодим на вашата политическа воля да упражнявате поредната репресия, заяви Цвета Рангелова

3 декември 2025, 14:27
НС не свали имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане"
Източник: БТА

П арламентът отхвърли предложението на "ДПС – Ново начало" по искането на изпълняващия функциите главен прокурор от 27 февруари т.г. за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Йордан Тодоров от парламентарната група на "Възраждане“.

За сваляне имунитета на депутата бяха 56 народни представители ("Продължаваме промяната-Демократична България", "ДПС-Ново начало", петима от "БСП-Обединена левица" и един нечленуващ в парламентарна група депутат). Против бяха 40 - трима депутати от ГЕРБ-СДС, всички от "Възраждане", един от левицата, и трима депутати от "Величие". Въздържаха се 79 народни представители - ГЕРБ-СДС, четирима от "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест".

Отложиха отпадането на шестте депутатски имунитета

Самият Тодоров отказа изказване. Колежката му Цвета Рангелова коментира, че очевидно това е дневният ред на вносителите - имунитетите на депутати от "Възраждане", и то защото са участвали в политически протест. Според нея исканията на и.ф. главен прокурор за имунитета на Йордан Тодоров и други депутати от "Възраждане" са абсолютно нередовни, защото право да иска имунитети има само главният прокурор. Повече от категорично е, че Борислав Сарафов не е главен прокурор, защото ясно е разписано в Конституцията как и от кого се назначава главен прокурор - с указ на президента, какъвто няма, обясни Рангелова. По думите й е повече от очевидно, че това е политическа репресия срещу депутатите на "Възраждане". И попита защо не се искат имунитети за случилото се онази вечер на протеста. 

Няма от какво да се срамуваме, няма да си дадем имунитетите, за да угодим на вашата политическа воля да упражнявате поредната репресия, заяви Цвета Рангелова.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Окончателно: С решение на НС Бюджет 2026 е оттеглен

Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Кои са най-честите симптоми на COVID-19 през декември 2025 г.

Българите ударно купуват евро

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

<p>Зеленски: Главният преговарящ на Украйна&nbsp;ще проведе разговори с ЕС в Брюксел</p>

