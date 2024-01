Регистрираха едновременни изригвания от противоположни страни на Слънцето

Д войка мощни слънчеви изригвания наскоро избухнаха "почти едновременно" от две различни слънчеви петна, разположени на противоположните полукълба на нашата звезда. Изключително рядкото явление, известно като слънчево изригване, е поредното напомняне, че бързо се приближаваме към взривоопасния пик в 11-годишния цикъл на Слънцето, известен като слънчев максимум.

На 22 януари, около 22:30 ч. българско време, двете слънчеви изригвания избухнаха почти по едно и също време от слънчевите петна AR3559 и AR3561, които по това време бяха разделени на около 500 000 км - по-далеч от средното разстояние между Луната и Земята, според Spaceweather.com.

Общата мощност на изригванията е била с магнитуд М5,1 - вторият най-мощен клас изригвания, които Слънцето може да произведе. Избухналите близнаци изстреляха и вълна от високоенергийни частици към Земята, която предизвика 30-минутно радиозатъмнение над Индонезия и части от Австралия, според Spaceweather.com.

Слънчевите изригвания могат също да изстрелят в Космоса бързо движещи се облаци намагнетизирана плазма, известни като изхвърляния на коронална маса (CME), които могат да се насочат към Земята и да предизвикат геомагнитни бури, създаващи цветни полярни сияния. Но в този случай изглежда, че нито едно от изригванията не е предизвикало CME.

Понякога слънчевите изригвания могат да се появят в бърза последователност от едно и също слънчево петно. Ако и двете изригвания стартират слънчеви ерупции, които по-късно се сливат в по-голяма слънчева буря, може да се стигне до "канибалски CME".

В миналото изследователите приемаха, че двойните изригвания са просто странно съвпадение. Но едно изследване от 2002 г. разкри, че тези изригвания всъщност са свързани помежду си - или по-точно, техните слънчеви петна са свързани помежду си с масивни, невидими магнитни полеви вериги, които се извиват около Слънцето. Следователно изригванията могат да се разглеждат като две части на един взрив.

Двойните компоненти на тези изригвания могат да бъдат разделени с до 30 минути. Не е ясно точно колко време е изминало между изригванията на 22 януари, но те вероятно са били разделени само от няколко минути, ако не и само от секунди, според кадрите, заснети от обсерваторията Solar Dynamics Observatory на НАСА.

Двойните изригвания са изключително редки, но могат да станат по-чести по време на слънчевия максимум, когато магнитното поле на Слънцето започва да се разрушава, разкрива проучване от 2022 г., анализиращо 40-годишни данни за слънчевите изригвания.

През последните 12 месеца слънчевата активност бързо се увеличава. През това време наблюдаваме увеличаване на броя и размера на слънчевите петна, както и по-чести и по-мощни слънчеви изригвания.

