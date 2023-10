Малката, но важна планета: Меркурий разкрива космически тайни

Н ашата Слънчева система е странно място, пълно с планети, луни и други обекти, които се държат по начин, който все още не сме разбрали.

Например учените отдавна знаят, че Меркурий, най-малката планета в нашата Слънчева система, се свива.

Въпреки че е най-близката до Слънцето планета, вътрешността ѝ се охлажда и цялата планета леко свива обема си. Това е довело до образуването на бръчки или белези по повърхността ѝ, тъй като вътрешността ѝ се свива.

Смята се, че радиусът на Меркурий - половината от диаметъра му - е намалял общо със 7 км.

Amazing Dance of Mercury and Earth around the Sun pic.twitter.com/usjphv6Smo