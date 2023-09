Слънцето с масивна плазмена атака срещу Марс

С егашният изблик на слънчева активност има някои забележими ефекти върху Земята, но в момента Марс е най-засегнат – или щеше да бъде, ако беше населен. След като марсоходът Perseverance забеляза огромно слънчево петно се очаква голямо изхвърляне на коронална маса да удари директно Червената планета. Фактът, че е по-далеч от Слънцето, отколкото е Земята, няма да й помогне особено, в случай, че това стане, заради липсата на екраниращо магнитно поле и тънката атмосфера.

Марсианските полярни сияния не са като тези на Земята, тъй като там липсва голямо магнитно поле, което да насочва заредените частици от Слънцето към полюсите. Въпреки това са наблюдавани няколко различни вида полярно сияние, включително такова, което се простира над половината планета, а причините за появата му е неизвестна. Нямаше да можем да видим много от тези полярни сияния, ако не бяха уловени с ултравиолетовия спектрограф за изображения (IUVS), по време на мисията за изследване на атмосферата на Марс и летливата еволюция (MAVEN).

MAVEN и други орбитални апарати ще следят отблизо за подобни събития и на 1 септември, когато се очаква изхвърлената на коронална маса (CME), която напусна Слънцето миналия уикенд, да удари Червената планета. С по-малко естетическа стойност, но с по-голямо научно значение, орбиталните космически кораби ще търсят доказателства, че CME е изтънил още малко марсианската атмосфера, както изглежда се е случвало и при минали полярни сияния. Вероятно събития като това част от причината Марс да е загубил атмосферата си, а с това и условията, които биха позволили там някога да има океан.

Ако търсите Марс в небето в момента, ще имате нужда от добра изглед на запад малко след залез слънце. Той е почти от другата страна на Слънцето спрямо нас, което означава, че обърната към него страна на Слънцето е почти напълно противоположна на това, което виждаме.

Миналата седмица НАСА използва тази особеност, за да насочи камерата на Perseverance към Слънцето, който забеляза масивното слънчево петно, за което иначе не бихме узнали. Това не е първият път, в който Perseverance открива слънчеви петна. Това обаче било достатъчно голямо, за да повдигне подозрения, че се случват значителни неща.

Слънчевите петна са най-лесният аспект от слънчевата активност за наблюдение, но тяхното значение обикновено е малко. Изхвърлянето на коронална маса (CME) обаче, са много важни. Не всяко слънчево петно произвежда такова. Обикновено този феномен се свързва с големите слънчеви петна.

На 26 август НАСА откри изригване тип M1, издигащо се от част от Слънцето, която в момента е скрита от нашия поглед, но скоро ще бъде обърната към нас. Районът е достатъчно скрит, за да не можем да видим източника на изригването и според Perseverance то не идва от по-рано идентифицираното гигантско слънчево петно.

Не всяко изригване произвежда CME. Смята се, че това се случва само с тези от клас M1. Изригването обаче е било необичайно дълготрайно и изглежда, че заради това е предизвикало значителен CME, освобождавайки много плазма от гравитацията на Слънцето, като я е изхвърлило в космоса.

Не винаги сме в състояние да предвидим дали CME ще удари планета или ще се плъзне покрай нея, но в този случай модел на НАСА показва, че Марс е на прицел.

Няма нужда обаче да се чувстваме пренебрегнати. Друго изригване вчера може да е произвело CME насочено към Земята, което да повишава перспективите за земни сияния този уикенд.