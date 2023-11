Можем ли да ги спрем навреме: Астероидите „унищожители на планети“ се крият в отблясъците на слънцето

С утринта на 15 февруари 2013 г. метеор с размерите на полуремарке излетя от посоката на изгряващото слънце и избухна в огнена топка над град Челябинск, Русия. Светейки за кратко по-ярко от самото слънце, метеорът експлодира с 30 пъти повече енергия от бомбата, която унищожи Хирошима, експлодирайки на около 22 километра над земята. Експлозията счупи прозорците на повече от 7000 сгради, временно ослепи пешеходците, причини мигновени ултравиолетови изгаряния и рани повече от 1600 души. За щастие няма известни смъртни случаи.

Челябинският метеор се смята за най-големият естествен космически обект, навлизал в земната атмосфера от повече от 100 години. И все пак никоя обсерватория на Земята не го забеляза. Пристигайки от посоката на слънцето, скалата остана скрита в най-голямата ни сляпа зона, докато не стана твърде късно.

Случки като тези, за щастие, са рядкост. Скали с размерите на Челябинския метеор - приблизително 20 метра широки - пробиват земната атмосфера веднъж на всеки 50 до 100 години, според оценка на Европейската космическа агенция (ESA). По-големите астероиди се удрят в Земята още по-рядко. Към днешна дата астрономите са картографирали орбитите на повече от 33 000 близки до Земята астероиди и са установили, че нито един от тях не представлява заплаха за нашата планета поне през следващия век.

