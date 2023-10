"Това е най-лошият сценарий": Готова ли е Земята за следващото мощно изригване на Слънцето

Ж ивотът на Земята не би съществувал без Слънцето. Неговата светлина е енергията, която захранва голяма част от нашата планета, от фотосинтезата до промените в атмосферата. Въпреки това, както всичко останало във Вселената, Слънцето не е статично – то се променя. Слънцето често преминава през периоди, в които се наблюдава драматично изхвърляне на плазма.

Слънчевите изригвания често могат да объркат живота на земята. В исторически план те са причинили огромни щети, но и впечатляващи сияния.

В свят, разчитащ все повече на технологиите, големият въпрос, който учените си поставят е: готови ли сме за следващото масивно слънчево изригване?

Ето какво разказва физикът Райън Френч за този феномен.

Какво е слънчево изригване?

Слънчевото изригване е по същество освобождаване или преобразуване на енергия в атмосферата на Слънцето. Далеч от ядрения синтез, който доминира в центъра му, в атмосферата, всичко е доминирано от магнитни полета. Слънчеви изригвания, слънчеви петна- всички тези процеси са свързани с магнитни полета, обяснява Райън Френч.

Слънчевите изригвания възникват, когато имате натрупване на енергия в рамките на магнитни полета, които искат да се освободят от тази енергия. Ако продължи да се натрупва енергия, тези линии на магнитното поле се прекъсват. Когато това се случи, натрупаната енергия се освобождава от магнитните полета, казва експертът.

Слънчевите изригвания са свързани с около половината от времето с това, което наричаме изхвърляне на коронална маса, което представлява изригване на плазма от Слънцето. Те са различни, изригванията се движат сравнително бавно, отнема им между 12 и 36 часа, за да достигнат до Земята, посочва ученият.

SOLAR FLARE SEEN THROUGH THE MOON? pic.twitter.com/uYxWJsdDVK — @uri (@urikohn) October 14, 2023

Колко често се наблюдават слънчевите изригвания?

“Краткият отговор е почти през цялото време. Периодът зависи от това за колко голямо слънчево изригване става дума. Имаме различни категории слънчеви изригвания. Най-голямата категория е това, което наричаме слънчево изригване от клас "X". Под него се нарежда „М“ класа, а след това се нареждат класовете „C“, „B“ и „A“, казва Френч.

“Учените наблюдават, че тези изригвания се случват на определен период от време. Когато настъпи пикът на този слънчев цикъл, който наричаме слънчев максимум, наблюдаваме и слънчеви изригвания всеки ден от клас “C”. Веднъж месечно ставаме свидетели на изстрелване на X-класа”, пояснява физикът.

В момента се доближаваме до слънчев максимум, категоричен е Райън Френч.

Има ли поглъщане на всякакъв вид енергийна дейност на Слънцето, не само на слънчеви изригвания?

“Да – има увеличение във всяко отношение. По същество слънчевият кръговрат е цикъл на магнитна сложност в атмосферата на Слънцето. Ако имате много сложни, концентрирани магнитни полета, те взаимодействат много повече и освобождават повече енергия. Това означава, че не само получаваме повече изригвания, но също така наблюдаваме и повече слънчеви петна”, обяснява експертът.

Той уточнява, че се очаква максимумът да настъпи между следващата година и 2026 г.

URGENT – A solar flare may cause geomagnetic storms on October 18-19.



A plasma filament ejection has been detected near the sunspot region AR3467, it is not aimed directly at Earth, but may cause an indirect hit.



Subscribe to @Intelsy pic.twitter.com/N33vuYRAYt — crimsonbearz (@crimsonbearz) October 17, 2023

Какво представлява събитието в “Карингтън”?

Докато учените са наблюдавали Слънцето са станали свидетели на явление, подобно на светкавица. Тя проблеснала в небето за секунди, а след това бавно затихнала. А по-късен етап стана ясно, че това е било слънчево изригване, обяснява Френч.

“Телеграфните машини засякоха необичайна активност. Нямаме оценка, за това колко голямо е било събитието “Карингтън”, но то предизвика много мощно изригване. Докато това изригване на плазма се движеше през слънчевата система към Земята, то носеше със себе си концентрирано магнитно поле”, допълва той.

“Ако промените магнитно поле върху проводник, вие индуцирате електрически ток. Ако започнете да индуцирате електрически ток върху неща, през които вече протича ток, ще започнете да претоварвате системата. Така тя ще се срине”, коментира ученият.

По думите му подобно явление са наблюдавали учените през 1859, когато феноменът е нанесъл сериозни щети на Земята.

Scientists have found evidence of a solar flare that happened 14,300 years ago that had to be at least ten times more powerful than the Carrington event.https://t.co/nfH2yaVOoL — ᴋʟᴀᵾs (@tinyklaus) October 19, 2023

Нека си представим, че днес има толкова силно слънчево изригване и то засегне сателитна комуникация, която е неизменна част от съвременния живот - Какво би станало?

“Смятаме, че това е най-лошият сценарий. Това е сценарият, за който се подготвяме и който е вписан в държавните регистри за потенциална опасност. Някои от сателити може да успеят да се върнат онлайн, но голям брой от тях е възможно да загубят връзка за постоянно.

На земята ще има временна загуба – може би за няколко дни – на радиовръзка. Радиовълните работят, като се отразяват от горните слоеве на атмосферата. Слънчевите изригвания причиняват разширяване на този регион, което означава, че радиовълните не могат да се разпространяват както обикновено. Това би попречило на комуникацията с авиокомпаниите и с корабите, така че полетите ще бъдат спрени за няколко дни или може би дори седмица. GPS сателитната навигация също ще бъде засегната”, посочва физикът.

“Може би най-големият проблем са електрическите мрежи. Не всички електрически мрежи са изложени на риск. Най-застрашените са тези, които са много централизирани, генерират електроенергията си на едно място и я транспортират на дълги разстояния. Ако имате много локализирана, децентрализирана електрическа мрежа, тогава сте по-малко изложени на риск, но ако вашите системи са по-стари, може да загубите част от трансформаторите. Това може да доведе до прекъсване на електрозахранването в определени региони на света, може би за няколко седмици, докато трансформаторите бъдат сменени”, обяснява Райън Френч.

The ongoing Magnetic Field Decay at present state will render Global Electronics useless by 2040s or 2050s Max!



On par but likely Significantly WORSE than the 1859 Carrington Event!



So we'll see if we can even make it to another World War... pic.twitter.com/XmHLxRxC6e — BowTiedFixer🇺🇸 (@YourRightPrice) October 19, 2023

Хората няма да бъдат засегнати физически от подобен феномен, казва ученият. "Това няма да изпържи телефона ви например, но по-голямата електроника е изложена на риск", коментира експертът по отношение на спекулациите в социалните мрежи.

Настоящите оценки предполагат, че подобен феномен би причинил финансови щети, подобни на всяко друго природно бедствие.