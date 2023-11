Заснеха огромен „архипелаг от петна“: Слънцето се готви да атакува Земята с геомагнитна буря

П риличат на малки точици черен пипер върху вкусен яйчен жълтък или на „архипелаг“ – голяма група острови на някоя далечна жълта планета.

Но последният набор от снимки от НАСА всъщност показва група от „слънчеви петна“ – по-хладни части на слънчевата повърхност, причинени от масивни промени в магнитното поле на нашата звезда.

Изображенията са заснети от Обсерваторията за слънчева динамика на НАСА, която наблюдава Слънцето от космоса повече от десетилетие.

Huge 'sunspot archipelago' 15 times wider than Earth is spotted on the Sun - and scientists warn it could bombard our planet with solar flares capable of causing devastating blackouts https://t.co/Ro1IeM4YgI pic.twitter.com/eiAvTPiGmy — Daily Mail Online (@MailOnline) November 22, 2023

Въпреки че изглеждат малки на изображенията, заедно „архипелагът“ от слънчеви петна всъщност е 15 пъти по-голям от нашата планета.

Учените предупреждават, че могат да изстрелят силни експлозии на енергия към Земята, причинявайки геомагнитни бури, които представляват опасност за електрическите мрежи и сателитите.

Слънчевите петна изглеждат тъмни на повърхността на Слънцето, защото са по-хладни от другите части.

Тези черни петна с размер на планета се свързват със слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса – гигантски и яростни експлозии на енергия от слънцето, които колективно се описват като слънчеви бури.

Слънчевите изригвания са ключови фокуси на астрономите поради опасенията, че причиняват космическо време, което оказва влияние върху Земята.

Огромни облаци от електрифициран газ, изхвърлени в Космоса от тези събития, пътуват със стотици мили в секунда, за да ударят системата от магнитни полета на Земята.

So if they cut off our power grid, then blame a solar flare. Who is going to be the independent scientist we go to for the truth? The 'anti-flarer' type scientists. #blackout #SolarFlare https://t.co/d6Oe1fovjg — Decentralise Party (@DecentraliseP) November 22, 2023

Това може да повлияе на технологиите на нашата планета като електрически мрежи, комуникации, GPS навигация, въздушни пътувания и сателити, но също така причинява красиви полярни сияния .

Според Space Weather, който рутинно проследява взаимодействията между слънцето и Земята, тази група слънчеви петна е била предсказана преди Solar Dynamics Observatory да я заснеме.

„Групата от слънчеви петна е толкова голяма, че влияе на начина, по който вибрира цялото Слънце“, се казва в него.

„Хелиосеизмолозите използваха трусовете, за да открият тази група слънчеви петна, докато все още беше от другата страна на Слънцето".

„Последните им сеизмични карти потвърждават, че не сме видели всичко; част от групата все още е увита около ръба на Слънцето".

Според earthsky.org двата най-силни вида слънчеви изригвания – M и X – могат да бъдат насочени към Земята през следващите дни.

M изригванията могат да причинят кратки радиозатъмнения, които засягат полярните региони на Земята и малки радиационни бури, докато X изригванията могат да предизвикат „затъмнения на радиото в цялата планета“ и дълготрайни радиационни бури.

Крис Уиклънд, метеоролог от Минесота, каза, че слънчевите петна „постоянно пламват“ и че следващите няколко седмици „може да са много интересни“, тъй като частиците пристигат на Земята.

В публикация в X (Twitter) той го нарече „вероятно най-големият район на слънчеви петна, който съм виждал досега“ по време на текущия слънчев цикъл.

As if by magic! ☀️ There were only 3 sunspot groups early yesterday. Then, suddenly - bang - there were 9. And several of the sunspot groups have high magnetic complexity, which could mean M and possibly even X flares in the coming days.https://t.co/6Xd48jM0Nf



📸 NASA/ SDO. pic.twitter.com/9k97tYfJ2s — EarthSky (@earthskyscience) November 21, 2023

Слънчевият цикъл е цикълът, през който слънчевото магнитно поле преминава приблизително на всеки 11 години, преди да се обърне напълно и северният и южният полюс на Слънцето да сменят местата си.

Настоящият слънчев цикъл започна през 2019 г. и се очаква да продължи до около 2030 г.

С промяната на магнитните полета на Слънцето се променя и количеството активност на повърхността на нашата звезда, според НАСА.

Началото на слънчевия цикъл (слънчевият минимум) е когато Слънцето има най-малко слънчеви петна, но с течение на времето слънчевата активност и броят на слънчевите петна нараства (слънчевият максимум).

Въпреки че иначе бурната повърхност на Слънцето придобива по-спокоен и почти идиличен вид по време на слънчевия минимум, това изкуствено спокойствие може да доведе и до слънчеви бури.

Слънчевите бури по време на този слънчев минимум все още възникват поради появата на слънчеви изригвания – експлозии на Слънцето, когато се освобождава енергия, съхранявана в „усукани“ магнитни полета.