"Разпознай ме": Трагичната история на жената с татуировка на цвете

В началото на юни 1992 г. в белгийския град Антверпен пешеходец е забелязал труп, който се е носел в мътната вода на река Грут Шийн. Районът е бил обграден от гориста местност. На метри от реката имало път, по който ежедневно минавали стотици автомобили. В близост се намирал и спортния дворец, еквивалентът на Антверпен на арена Уембли. В околността имало и пречиствателна станция, в която се вливала реката, разкрива Daily Mail.

Коя е жената, намерена мъртва в река в Антверпен на 3 юни 1992 г.?

На 4 юни 1992 г. се разпространява кратък материал във вестник Gazet van Antwerpen. В него се посочва, че е открито тяло на жена, което не може да бъде идентифицирано.

Разследващите описали, че жената била на видима възраст между 30 и 45 години, била висока около 1,7 м., с тъмна коса, дълга до раменете. Дрехите ѝ също били характерни: Маратонки марка DAG, тениска с надпис SPLINTER, тъмносини спортни потници и розова панделка от хавлиена материя в косата. Но това, което се откроявало най-много, е татуировката на лявата ѝ предмишница. Тази татуировка била много характерна. Тя изобразявала черно цвете със зелени листа, под цветето има декоративен свитък с нещо, което прилича на буквите " R'Nick". Тези данни били предоставени от органите на реда на вестник Gazet van Antwerpen.

Разследващите смятали, че поради нехарактерния ѝ вид жертвата бързо ще бъде идентифицирана. Убиецът ѝ така и не бил открит, а самоличността ѝ не била установена в продължение на 30 години.

Жената с татуировка на цвете била погребана в анонимен гроб. Оскъдните данни за нейната самоличност били добавени към дългия списък на безименните жертви на престъпления, които се водят във всяка страна.

30 години след инцидента през юни 1992 г., мистериозната жена с татуировка на цвете била идентифицирана. Тя е Рита Робъртс, 31-годишна жена, която родом е от не е от Кардиф.

В интервю за Daily Mail семейството на жертвата разказва повече за мистериозната дама с татуировката. Органите на реда установи, че Рита е загинала в инцидент. Тя била позната както на съда, така и на полицията. По време на инцидента Рита се е опитвала е бягала, пише Daily Mail.

Семейството ѝ разказва, че тя била замесена в палежи, проституция, кражби и изнудване.

