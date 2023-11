Смъртоносна инжекция: Екзекутираха мъж, извършил жестоко убийство през 1990 г.

М ъж от Тексас, който заяви, че смъртната му присъда се основава на фалшиви и ненаучни експертни показания, беше екзекутиран в четвъртък вечерта за убийството на човек по време на грабеж преди десетилетия, предаде Асошиейтед прес.

53-годишният Брент Рей Брюър получи смъртоносна инжекция в щатския затвор в Хънтсвил за смъртта на Робърт Ламинак през април 1990 г.

