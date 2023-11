Смъртоносният обяд с гъби: Арестуваха жената, отровила трима души

С лучаят с отровените с гъби трима души в Австралия се разплита.

Смъртоносният обяд с гъби: Има сериозен проблем с показанията на готвачката

49-годишна жена е арестувана във връзка със смъртта на трима възрастни човека, които били отровени с гъби през август. Жената организирала обяд с нейни приятели, по време на който гостите консумирали отровни гъби. Това обявиха от полицията в Австралия.

