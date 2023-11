Загадка от 1992 г.: Разкриха самоличността на убита жена благодарение на татуировката ѝ

Ж ена, намерена убита в Белгия преди 31 години, е била идентифицирана благодарение на отличителна татуировка.

31-годишната Рита Робъртс била открита мъртва в река в Антверпен на 3 юни 1992 г., се казва в съобщение на Интерпол. Години наред самоличността ѝ остава загадка, а дамата станала известна като „жената с татуировка на цвете“, докато Интерпол не стартира операция „Идентифицирай ме“ през май тази година.

Смъртоносният обяд с гъби: Арестуваха жената, отровила трима души

Робъртс е била британска гражданка, която се е преместила от Кардиф, Уелс, в Антверпен през февруари 1992 г., а семейството ѝ последно е чуло за нея през май, месец преди властите да съобщят, че са намерили мъртва неидентифицирана жена.

Разкриването на загадката има пробив след стартирането на операция „Идентифицирай ме“, която имала за цел да разгадае неразрешени случаи в цяла Европа.

Slain 'Woman with the Flower Tattoo' ID'd 31 Years Later After Relative Recognizes Body Arthttps://t.co/uVvpJBSLVo