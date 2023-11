Кървав любовен триъгълник: Йога инструкторка застреля в сърцето колоездачка

А мериканските власти са привлекли като обвиняема инструкторката по йога Кейтлин Армстронг, за която се смята, че е простреляла Ана-Мория Уилсън, професионална колоездачка.

Властите обвиняват Армстронг, че е застреляла и убила Уилсън в Остин, Тексас, през май 2022 г. По това време Уилсън е била в града за състезание, в което е трябвало да вземе участие.

People посочва, че Ана-Мория Уилсън е била в близки отношения с Колин Стрикланд, който също се е занимавал професионално с колоездене. От прокуратурата съобщават, че обвиняемата е имала интимна връзка със Стрикланд. Оттам посочват, че Армстронг е ревнувала своя партньор заради срещите с колежката му.

Прокурорите твърдят, че Армстронг, завладяна от ревност, е проследила Ана-Мория Уилсън и я е простреляла в сърцето.

Армстронг е имала достъп до имейл и Instagram акаунта на Уилсън. Йога инструкторката ревностно е следяла комуникацията между колоездачите, твърди прокуратурата.

Ана-Мория Уилсън отседнала в дома на нейна близка приятелка. На 10 май Уилсън отишла на колоездене. Тя използвала специално приложение, за да изпрати точното си местоположение на Колин Стрикланд. “По този начин обвиняемата е разбрала, къде се намира Уилсън”, посочват от прокуратурата.

“Същата нощ Армстронг е простреляла Уилсън няколко пъти”, съобщават разследващите.

Адвокатите на Кейтлин Армстронг твърдят, че прокурорите нямат солидни доказателства срещу нея.

“Нито един запис от камерите, който са били на мястото на инцидента, не показва, че Кейтлин Армстронг е била в околността”, коментира адвокатът на обвиняемата.

"Армстронг е в капана от косвени доказателства", твърди нейният адвокат.

