Зловеща находка в Пенроуз: Откриха близо 200 разлагащи се тела

З ловеща находка шокира жителите на малкото градче Пенроуз в Колорадо, САЩ. Близо 200 разлагащи се тела са открити в началото на октомври, което провокира мащабно полицейско разследване.

Не след дълго полицията достига до двама заподозрени - съпрузи, собственици на погребално бюро, съобщава People.

Джон Халфорд и Кари Халфорд са арестувани в Уагонер, Оклахома, по обвинения в злоупотреба с трупове, кражба, пране на пари и фалшифициране. Това разкриха от прокуратурата на 4-ти съдебен окръг в съобщение, разпространено до медиите.

Двойката е собственик на погребално бюро "Return to Nature" ("Завръщане към природата" - буквален превод от англ. ез. - бел.ред.) в малкото градче Пенроуз, където разследването е започнало в началото на октомври, съобщава People.

