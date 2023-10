Страх скова Мейн: Масовият убиец още е на свобода

С трах сковава американския щат Мейн, тъй като заподозреният за масовата стрелба все още е на свобода, а полицията е по петите му.

Измина повече от ден, откакто започна издирването на Робърт Кард, заподозреният за стрелба в сряда вечерта, при която бяха убити 18 души и още 13 ранени в Луистън, Мейн.

Заподозреният 40-годишен мъж се счита се за въоръжен и опасен, предупреждават от полицията.

ФБР нахлу в адреса на заподозрения. SWAT екипи в четвъртък извършиха претърсване на последния известен адрес, свързан с Кард, съобщиха източници от правоприлагащите органи на CNN. След като екипите разчистиха къщата, следователи започнаха да обискират, преглеждайки компютри, бележки, оръжия и всякакви доказателства, които биха могли да показват план за извършване на стрелбата, казаха източниците на полицията. Говорител на Министерството на обществената безопасност на Мейн каза на CNN, че правоприлагащите органи „не са сигурни, че Робърт Кард е в тази къща“ и служителите „просто извършват необходимата проверка“.

В съседния град Лисабон следователите откриха пистолет в четвъртък, докато претърсваха изоставена кола, свързана със заподозрения, но не е установено дали огнестрелното оръжие е било използвано при стрелбите в сряда, каза източник от правоприлагащите органи пред CNN.

Учебните занятия бяха отменени в Луистън и много други области в четвъртък, като много училища остават затворени и в петък.

В същото време се появиха потресаващи подробности за жертвите на стрелбата в Мейн.

Сред жертвите е баща на 5 деца. Джоузеф Уокър, който е бил управител на ресторанта, в който се разиграва кървавата баня, е бил убит, след като е взел нож и се е опитал да спре стрелеца. Убита е и 53-годишната Триша Аселин. Тя била в боулинг залата, която също е атакувана от стрелеца. Нейният брат Ди Джей Джонсън разкрива, че Триша изтичала до гишето и се опитвала да се обади на 911 (Спешният номер в САЩ-бел.ред.), когато била разстреляна. Другата му сестра, Боби Никълс, също била в боулинг залата и успя да избяга. Тя разбира за смъртта на Аселин чак часове след това. „Сестра ми е герой“, каза Никълс пред CNN в четвъртък.

От 18-те жертви седем са открити мъртви в боулинг залата Just-In-Time Recreation и осем са открити мъртви в Schemengees Bar & Grille, докато други трима са починали в болницата, според полковник Уилям Рос от щатската полиция на Мейн.

Police hunt for man linked to major mass shootings in Lewiston, Maine https://t.co/GR0UjROREg pic.twitter.com/s7v60XSelA