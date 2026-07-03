Свят

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Разследващите идентифицираха 39-годишната украинка Анастасия Березовска; състоянието на ранената партньорка на бизнесмена остава критично

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 29 минути / 3 юли 2026, 13:58
Какво крие новият Air Force One на Тръмп: Детайлът, който всички забелязаха

Какво крие новият Air Force One на Тръмп: Детайлът, който всички забелязаха
Нови руски удари взеха жертви в Украйна, Киев е в траур след най-смъртоносната атака тази година

Нови руски удари взеха жертви в Украйна, Киев е в траур след най-смъртоносната атака тази година
Геомагнитна буря от ниво G2 удря Земята - NOAA издаде предупреждение

Геомагнитна буря от ниво G2 удря Земята - NOAA издаде предупреждение
Зеленски заплаши Русия с разплата

Зеленски заплаши Русия с разплата
Запалиха майката на кандидат за депутат в Солун, България реагира

Запалиха майката на кандидат за депутат в Солун, България реагира

"Незаконно разследват личния ми живот": Пеевски атакува Демерджиев за частните полети
Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

"Заедно до самия край": Откриха телата на кралица на красотата и приятеля ѝ под руините във Венецуела

Р азследването на показния бомбен атентат в Монако претърпя светкавичен обрат, след като властите в Княжеството официално идентифицираха основния заподозрян за нападението, съобщават от BBC, цитирани от NOVA.

Противно на първоначалните версии за извършител мъж, зад атаката стои жена – 39-годишната украинска гражданка Анастасия Березовска, която според данни на следствието вече е напуснала територията на Монако и в момента се намира в Германия.

Издирват жена, преоблечена като мъж, за атентата срещу украинския олигарх в Монако

Срещу нея е издадена национална заповед за арест, а Интерпол разпространи международна червена бюлетина за нейното задържане. В официалното известие на международната полицейска организация се посочва, че Березовска е брюнетка, говори немски език и има характерна татуировка на дясната ръка – „вероятно змия“, която се простира от рамото до лакътя ѝ. Кадри от камери за видеонаблюдение, уловили придвижването ѝ, вече бяха разпространени и в социалните мрежи.

Домът в Германия на заподозряната за нападението срещу бизнесмен от украински произход в Монако е бил претърсен, но самата тя не е открита, съобщи германската полиция.

„Бяха иззети доказателства, които ще бъдат предадени на властите в Монако“, се посочва в съобщение на полицията в провинция Хесен и прокуратурата във Франкфурт. 

В него се допълва, че „издирваната жена в момента е в неизвестност“, предаде АФП.

  • Камерите уличили бегълката секунди след взрива

Бързото разплитане на случая е резултат от интензивната съвместна работа между правоохранителните органи на Монако и Франция. Веднага след експлозията в понеделник вечерта, градските камери за наблюдение са заснели фигура с черна шапка, която напуска местопрестъплението и пеша преминава границата, насочвайки се към съседната френска община Босолей. Последвалият детайлен анализ е потвърдил, че лицето, оставило раницата с взривно устройство във фоайето на луксозната сграда, е именно Березовска. Местната прокуратура подчерта, че делото се води за опит за убийство, а не за терористичен акт, като умишлена цел на нападението са били бизнесменът и неговите близки.

  • Сред ранените е и 13-годишно дете

Медиите потвърдиха, че мишена на взрива е бил 58-годишният Вадим Ермолаев, който е влизал в сградата заедно със своята партньорка и непълнолетния си син. При експлозията са пострадали общо трима души, сред които и 13-годишно момче. Всички те бяха транспортирани по спешност в болница непосредствено след инцидента.

По последни данни от лечебното заведение, състоянието на милиардера Ермолаев вече е стабилизирано и животът му е извън опасност. Неговата партньорка обаче остава в критично и изключително тежко състояние. Принцът на Монако Албер II направи официално изявление, в което остро осъди атаката, определяйки я като „отвратително престъпление“, и увери, че сигурността в Княжеството остава приоритет.

  • Кой е Вадим Ермолаев?

Вадим Ермолаев е крупен предприемач, натрупал милионите си главно в сектора на недвижимите имоти. През 2020 г. авторитетното списание Forbes го постави на 39-о място в списъка на най-богатите украинци, оценявайки състоянието му на около 230 милиона долара.

През 2019 г. бизнесменът официално се отказва от украинското си гражданство и придобива кипърски паспорт, след което се установява в Монако. Ермолаев обаче запазва сериозни бизнес интереси и развива мащабно производство на алкохол на територията на анексирания от Русия полуостров Крим. Поради тази причина и заради плащането на данъци към руския бюджет, в края на 2023 г. украинските власти му наложиха тежки персонални санкции и блокираха активите му. Разплитането на биографията на заподозряната Анастасия Березовска тепърва ще изяснява дали зад атаката стоят политически мотиви, свързани с Украйна, или преразпределение на бизнес интереси.

Редактор: Стела Христова
Източник: NOVA/БГНЕС    
бомбен атентат Монако Вадим Ермолаев Анастасия Березовска заподозряна Интерпол заповед за арест опит за убийство разследване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Възстановиха достъпа до сайтовете на МВР и ГДБОП след временно прекъсване

Възстановиха достъпа до сайтовете на МВР и ГДБОП след временно прекъсване

Забелязаха Кейт Мидълтън със скрито устройство на Уимбълдън

Забелязаха Кейт Мидълтън със скрито устройство на Уимбълдън

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 17 часа
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 17 часа
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 16 часа
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни

Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни

Свят Преди 26 минути

Сред жертвите в Сумска област е двегодишно дете, а Русия съобщава за петима загинали при украински атаки

Горски пожар избухна в Португалия, има ранени

Горски пожар избухна в Португалия, има ранени

Свят Преди 42 минути

Над 900 пожарникари бяха мобилизирани тази сутрин за гасенето на пожара

<p>Демерджиев: В страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите &bdquo;Магнитски&ldquo;</p>

Иван Демерджиев: В този момент в страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“

България Преди 1 час

Вътрешният министър бе изслушан относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от Пеевски с частни въздухоплавателни средства

<p>Стоянов: Кой разреши да се ползва системата PNR за пътуванията на Пеевски?</p>

ДПС сезира прокуратурата заради разкритията на Демерджиев

България Преди 1 час

От партията настояват за проверка на основанията за извършените справки, свързани с полетите на Делян Пеевски

крипто

Край на анонимността при криптосделките

Парите ни Преди 1 час

Данъчните ще получават данни за търговията с криптовалути

Майкъл Рубин

Лукс в бяло: Иванка Тръмп, Джей Зи и София Вергара на Бялото парти на Майкъл Рубин

Любопитно Преди 1 час

Милиардерът Майкъл Рубин събра световния елит на ултра-ексклузивното си „Бяло парти“ в Хамптънс. В имението му за 50 милиона долара се забавляваха Иванка Тръмп, Джей Зи, София Вергара и Майк Тайсън, а купонът продължи до малките часове на нощта

<p>КС проверява данните за съвместното пътуване на Пеевски и Атанасова</p>

КС проверява данните за съвместното пътуване на Делян Пеевски и Десислава Атанасова

България Преди 2 часа

Това каза председателят на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси

istock

Вдигат линията на бедност до 443 евро от 2027 г.

Парите ни Преди 2 часа

Промяната ще повиши част от социалните плащания и подкрепата за хората с увреждания

Тейлър Суифт и Травис Келси сключили таен брак преди партито с 1000 гости в Ню Йорк

Тейлър Суифт и Травис Келси сключили таен брак преди партито с 1000 гости в Ню Йорк

Любопитно Преди 2 часа

Поп иконата Тейлър Суифт и НФЛ звездата Травис Келси вече са законни съпрузи след тайна церемония, разкриват източници на Page Six. Двамата са дарили 26 милиона долара за благотворителност преди грандиозното сватбено парти за 1000 гости в Ню Йорк

<p>Кипър поема разходите за връщането на телата на загиналите българчета&nbsp;</p>

Кипър поема разходите по транспортирането на телата на загиналите в кола българчета

Свят Преди 2 часа

Телата на двете момчета, починали след престой в заключен автомобил край Декелия, ще бъдат транспортирани до България за сметка на кипърската държава

Екстремно време и скандали помрачават 250 години САЩ

Екстремно време и скандали помрачават 250 години САЩ

Свят Преди 2 часа

Очакват се рекордни фойерверки, мащабни прояви и засилени мерки за сигурност

Осъдиха Крис Браун да плати $13 милиона на икономка, осакатена от озлобеното му куче

Осъдиха Крис Браун да плати $13 милиона на икономка, осакатена от озлобеното му куче

Свят Преди 3 часа

Поп звездата Крис Браун беше осъден от съда в Лос Анджелис да плати близо 13 милиона долара обезщетение на бившата си икономка. Жената беше брутално нахапана и остана осакатена за цял живот от огромната кавказка овчарка на певеца в дома му

<p>Жена пострада при скок с парашут край Ихтиман</p>

Латвийска гражданка е с травма след скок с парашут в района на Ихтиман

България Преди 3 часа

Очакват се резултати от разследването и експертиза

istock

Бюджетът остава на червено: Дефицитът е най-висок за юни от 16 години

Парите ни Преди 3 часа

Към средата на годината минусът достига 2,4 млрд. евро, въпреки че само през юни има лек излишък

<p>&bdquo;Трудна задача&ldquo;: Премиерът заговори за орязване на дефицита и дълговете</p>

Бюджетен дефицит 2027 - правителството обещава намаляване на дълга

България Преди 3 часа

Премиерът Румен Радев заяви, че задачата е трудна, но приоритетна

<p>Терзиев: Нормализира се качеството на въздуха след пожара в София</p>

Васил Терзиев: Нормализира се качеството на въздуха след пожара в София

България Преди 3 часа

Столичната община публикува данни за подобрено качество на въздуха

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

От върха на „Емпайър Стейт Билдинг“ до Космоса: Най-нестандартните предложения за брак в света

Edna.bg

Как да го съблазним – малките трикове, на които трудно се устоява

Edna.bg

Играчи на Янтра с трансфери в Румъния и Киргизстан

Gong.bg

Дзенга: Никой не говори за рекордите на вратарите

Gong.bg

Обвиниха жена за измама с банкови кредити за почти 1 млн. евро. Представяла се за касиер на политическа партия

Nova.bg

Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ важат и в България

Nova.bg