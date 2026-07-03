Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

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Р азследването на показния бомбен атентат в Монако претърпя светкавичен обрат, след като властите в Княжеството официално идентифицираха основния заподозрян за нападението, съобщават от BBC, цитирани от NOVA.

Противно на първоначалните версии за извършител мъж, зад атаката стои жена – 39-годишната украинска гражданка Анастасия Березовска, която според данни на следствието вече е напуснала територията на Монако и в момента се намира в Германия.

Издирват жена, преоблечена като мъж, за атентата срещу украинския олигарх в Монако

Срещу нея е издадена национална заповед за арест, а Интерпол разпространи международна червена бюлетина за нейното задържане. В официалното известие на международната полицейска организация се посочва, че Березовска е брюнетка, говори немски език и има характерна татуировка на дясната ръка – „вероятно змия“, която се простира от рамото до лакътя ѝ. Кадри от камери за видеонаблюдение, уловили придвижването ѝ, вече бяха разпространени и в социалните мрежи.

Домът в Германия на заподозряната за нападението срещу бизнесмен от украински произход в Монако е бил претърсен, но самата тя не е открита, съобщи германската полиция.

„Бяха иззети доказателства, които ще бъдат предадени на властите в Монако“, се посочва в съобщение на полицията в провинция Хесен и прокуратурата във Франкфурт.

В него се допълва, че „издирваната жена в момента е в неизвестност“, предаде АФП.

The main suspect in the assassination attempt on Ukrainian oligarch Vadim Yermolaev in Monaco is Ukrainian Anastasia Berezovskaya, Interpol reports.



According to investigators, she disguised herself as a man, left a bag with explosives near Yermolaev's house, and remotely… https://t.co/jaVONVZ2tD pic.twitter.com/vobErRIKYz — Visegrád 24 (@visegrad24) July 3, 2026

Камерите уличили бегълката секунди след взрива

Бързото разплитане на случая е резултат от интензивната съвместна работа между правоохранителните органи на Монако и Франция. Веднага след експлозията в понеделник вечерта, градските камери за наблюдение са заснели фигура с черна шапка, която напуска местопрестъплението и пеша преминава границата, насочвайки се към съседната френска община Босолей. Последвалият детайлен анализ е потвърдил, че лицето, оставило раницата с взривно устройство във фоайето на луксозната сграда, е именно Березовска. Местната прокуратура подчерта, че делото се води за опит за убийство, а не за терористичен акт, като умишлена цел на нападението са били бизнесменът и неговите близки.

Explosion in Monaco: here is Anastasiia Berezovska, the main suspect in the attack targeting Ukrainian oligarch Vadim Ermolaev: A suspect has been identified as part of the investigation into the attempted assassination with an explosive device against… https://t.co/VBrUPEzgj5 — NEWS.MC (@monacodailynews) July 3, 2026

Сред ранените е и 13-годишно дете

Медиите потвърдиха, че мишена на взрива е бил 58-годишният Вадим Ермолаев, който е влизал в сградата заедно със своята партньорка и непълнолетния си син. При експлозията са пострадали общо трима души, сред които и 13-годишно момче. Всички те бяха транспортирани по спешност в болница непосредствено след инцидента.

По последни данни от лечебното заведение, състоянието на милиардера Ермолаев вече е стабилизирано и животът му е извън опасност. Неговата партньорка обаче остава в критично и изключително тежко състояние. Принцът на Монако Албер II направи официално изявление, в което остро осъди атаката, определяйки я като „отвратително престъпление“, и увери, че сигурността в Княжеството остава приоритет.

The hunt for Anastasia the Assassin: Europe-wide hunt for bucket hat-wearing Ukrainian woman linked to organised crime after she 'blew up oligarch, his mistress and son' in Monaco https://t.co/DU9uZPtDbk — Daily Mail (@DailyMail) July 3, 2026

Кой е Вадим Ермолаев?

Вадим Ермолаев е крупен предприемач, натрупал милионите си главно в сектора на недвижимите имоти. През 2020 г. авторитетното списание Forbes го постави на 39-о място в списъка на най-богатите украинци, оценявайки състоянието му на около 230 милиона долара.

През 2019 г. бизнесменът официално се отказва от украинското си гражданство и придобива кипърски паспорт, след което се установява в Монако. Ермолаев обаче запазва сериозни бизнес интереси и развива мащабно производство на алкохол на територията на анексирания от Русия полуостров Крим. Поради тази причина и заради плащането на данъци към руския бюджет, в края на 2023 г. украинските власти му наложиха тежки персонални санкции и блокираха активите му. Разплитането на биографията на заподозряната Анастасия Березовска тепърва ще изяснява дали зад атаката стоят политически мотиви, свързани с Украйна, или преразпределение на бизнес интереси.