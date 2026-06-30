Взривът в Монако не е терористичен акт, започна разследване за опит за убийство

А таката в Монако не е терористично нападение, заяви прокуратурата на Монако, цитирана от Ройтерс.

Има само един заподозрян за вчерашната атака, каза още прокуратурата.

Започналоо е разследване за опит за убийство.

Заподозреният за нападението още не е идентифициран.

Кървав взрив разтърси Монако - украински олигарх сред тежко ранените

Припомняме, че вследствие на вчерашния взрив в Монако бяха ранени трима души.

Украинският олигарх Вадим Ермолаев е един от тримата ранени при умишлено причинена експлозия снощи в Монако.

Взривът избухна около 21 ч. местно време (22 ч. българско) в жилищна сграда, близо до границата с Франция.

Двама души, включително Ермолаев, са в критично състояние, а 13-годишно дете има леки наранявания, каза пред Бе Ем Еф държавният министър на Монако Кристоф Мирман.

ATENTADO EN MONACO.

A las 9 de esta noche un hombre ha depositado un paquete-bomba en la calle Reverend-Père-Louis-Folla de Mónaco que posteriormente ha detonado.

Hay 3 personas heridas, dos de ellas de gravedad.https://t.co/KTCiF3WP6c pic.twitter.com/vXYch0Sf0h — Niporwifi © (@niporwifi) June 29, 2026

Полицията в Монако и съседна Франция издирват мъж, заподозрян за детонирането на самоделно взривно устройство в центъра на средиземноморското княжество, съобщи Ройтерс.

На мястото са изпратени екипи на френските служби за извънредни ситуации и тече съвместна полицейска операция за залавяне на издирвания за експлозията мъж, съобщи Министерството на вътрешните работи на Франция.

“Никога досега подобно събитие не се е случвало в княжеството”, заяви Мирман.

Monaco EXPLOSION suspect seen running away after placing explosive backpack that INJURED Ukrainian family



STILL AT LARGE



MTodayNews pic.twitter.com/RFArSmaAdU — Jack Straw (@JackStr42679640) June 30, 2026

Кадри от охранителни камери, разпространени в сайта на френския в. “Фигаро”, показват мъж да хвърля раница на входа на жилищна сграда, малко преди експлозията.

Бе Еф Ем нарече взривното устройство “колет-бомба”, цитирайки главния прокурор на княжеството.