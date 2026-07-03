Издирват 30-годишна жена, преоблечена като мъж, за атентата срещу Вадим Ермолаев в Монако

П олицията в Монако и Франция е по петите на „въоръжена и опасна“ 30-годишна жена, заподозряна за бруталния бомбен атентат срещу украинския мултимилионер Вадим Ермолаев и семейството му. Според разследващите, нападателката се е преоблякла с мъжки дрехи, за да постави раница-капан с експлозив пред стълбите на луксозната им жилищна сграда, твърди The Sun.

Огромната експлозия разтърси престижното княжество около 21:00 часа в понеделник вечерта. В резултат на взрива 58-годишният олигарх Ермолаев е в критично състояние и се бори за живота си в болницата.

ЖЕНА ПРЕПРАВЕНА КАКО МАЖ ЈА АКТИВИРАЛА БОМБАТА ВО МОНАКО? Украинскиот бизнисмен кој бил мета веќе не е во животна опасност @PlusInfomk https://t.co/UMXY2ST9zs — Plus Info (@PlusInfomk) July 3, 2026

Неговата 46-годишна спътница в живота Анна Насобина е пострадала изключително тежко – лекарите са били принудени да ампутират и двата ѝ крака. Ужасени очевидци разказват, че са видели жената на земята с откъснати крайници мигове след детонацията. 13-годишният син на Анна също е ранен, но е с по-леки наранявания и изгаряния от шрапнели, като вече активно помага на разследващите с показанията си за инцидента. Майка му е поела пълната ударна вълна, за да го предпази.

„Основната заподозряна е идентифицирана от ключов свидетел. Тя е украинска гражданка на около 30 години, която наскоро е пребивавала в Германия“, разкри високопоставен разследващ източник.

Камерите за видеонаблюдение са уловили жената с черна шапка да бяга от местопрестъплението секунди след взрива, който е бил задействан дистанционно чрез мобилен телефон от разстояние около 12 метра. Главният прокурор на Монако Стефан Тибо потвърди, че срещу нея е издадена международна заповед за арест и Интерпол се подготвя да публикува Червена бюлетина за издирването ѝ. Властите се опасяват, че тя вече е преминала две граници пеша в посока френския град Босолей, вероятно придружавана от съучастници, и може да се насочва към Балканите.

'Armed and dangerous' Ukrainian woman is main suspect in Monaco explosion that left oligarch, his mistress and son fighting for their lives https://t.co/gGHliTINGW — Daily Mail (@DailyMail) July 2, 2026

Кой е Вадим Ермолаев?

Вадим Ермолаев доскоро беше един от най-богатите хора в Украйна, натрупал огромното си състояние чрез мащабни проекти за недвижими имоти в Днепър, включително изграждането на най-високата сграда в страната – комплекса „Брама“. След разпадането на Съветския съюз той основава мощния холдинг Alef Group, занимаващ се и с производство на алкохолни напитки в Крим.

През 2017 г. той се отказва от украинското си гражданство, а през 2019 г. става гражданин на Кипър. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) го включи в специален списък с 84 едри бизнесмени, заподозрени в незаконно бягство от страната след началото на войната с Русия. През декември 2023 г. Киев му наложи официални санкции и замрази активите му по обвинения в пране на пари, които той категорично отричаше приживе.

Ермолаев има четири деца от законната си съпруга Анна Ермолаева, която е зъболекар и филантроп. През последните години обаче милионерът живееше демонстрирайки изключителен лукс в Монте Карло, паркирайки своето Bentley с украинска регистрация пред прочутото кaзинo и плавайки със суперяхта. Той е част от т.нар. „Батальон Монако“ – над 100 украински олигарси, избягали на Френската Ривиера от войната.

Who hired the bucket hat bomber? Oligarch blown up in Monaco was sanctioned by Ukraine, 'had cut deals with Russia', only to badmouth Putin… and 'had multiple links to criminal underworld' https://t.co/S0Z1v65rTz — Daily Mail (@DailyMail) July 1, 2026

Отмъщение за милиони или акция на спецслужбите?

Разследващите органи във Франция и Монако работят по няколко версии за „опит за убийство, организиран в престъпен заговор“. Една от водещите следи води към жестоко отмъщение от страна на международна престъпна мрежа заради огромни неплатени дългове.

Най-големият син на олигарха – Артур Ермолаев, беше арестуван в Кипър миналата година и екстрадиран в Естония, където бе осъден за ръководене на колосална схема с нелегални кол центрове, базирани в Днепър. Чрез тях са били измамени стотици граждани на Европейския съюз за над 100 милиона евро (86 милиона британски лири), включително чрез продажба на фалшиви правни съвети за развод. Следователите проверяват дали атентатът не е поръчан от ужилени партньори в схемата.

🔴 Monaco, svolta nelle indagini: l’attentatrice è una donnahttps://t.co/yKX1zns8Mq pic.twitter.com/07m3wf1mnm — La Sintesi Online (@LaSintesiItalia) July 3, 2026

В същото време френските тайни служби не изключват и възможността покушението на тихата улица в Монако да е било организирано и изпълнено директно от службите за сигурност на Украйна като наказателна акция срещу санкционирания беглец.