Свят

Разследват украинска следа в атентата срещу Вадим Ермолаев в Монако

Бомбата в раница била по-скоро опит за сплашване, отколкото за ликвидиране на милиардера, санкциониран от Зеленски

Стела Христова Стела Христова

2 юли 2026, 11:25
Разследват украинска следа в атентата срещу Вадим Ермолаев в Монако
Източник: БТА

У краинските служби за сигурност може да стоят зад показния атентат в Монако срещу местния олигарх Вадим Ермолаев, съобщава френският Le Figaro, позовавайки се на източници от разследването.

Според основната версия на френските и монегаските власти, Украинската служба за сигурност (СБУ) е отправила по-скоро остро „предупреждение“ към бизнесмена, вместо действително да прави опит за неговото физическо ликвидиране. Разследващите в момента проучват няколко възможни маршрута за бягство на извършителя, като водещата теория е, че той е избягал в посока Италия. На този етап служителите на реда отказват официален коментар дали заподозреният е действал по чужда поръчка или е получил логистична помощ на терен, тъй като самоличността му все още не е окончателно установена.

Дръзкото нападение се разигра в понеделник вечерта в луксозна жилищна сграда в Монако. Според предварителните данни на следствието, неизвестен мъж е оставил във фоайето на сградата, където живее Ермолаев със семейството си, раница с взривно устройство, след което бързо се укрил. Бомбата е избухнала точно в момента, в който милиардерът и близките му са влизали в обекта. Макар прокуратурата в Монако все още да не е обявила официално имената на ранените, властите потвърдиха, че пострадалите са членове на едно семейство и умишлено са били взети на прицел. В официалното си изявление държавното обвинение определи инцидента като опит за убийство, а в разплитането на случая активно се включиха и съседните френски правоохранителни органи.

58-годишният Вадим Ермолаев е сред най-богатите украинци, натрупали скоростно огромно състояние в Днепър (бившия Днепропетровск) по време на хаотичното разпадане на СССР след 1991 г. Той развива изключително мащабен бизнес в строителния сектор и основава мощната корпорация Alef, която днес оперира в сферите на селското стопанство, недвижимите имоти, транспорта и производството на луксозен алкохол.

С течение на годините Ермолаев започва постепенно да прекъсва правните си връзки с родината, като през 2010 г. получава кипърско гражданство чрез инвестиции, от 2021 г. се установява да живее постоянно в Монако, където се чувства в пълна безопасност, а през 2019 г. официално се отказва от украинското си гражданство.

Сериозните му проблеми с властите в Киев започват в края на 2023 г., когато президентът Володимир Зеленски му наложи персонални тежки санкции за срок от десет години. Официалното обвинение на Украйна е, че след руската анексия на полуостров Крим през 2014 г., Ермолаев е продължил активно да търгува с вино и спиртни напитки на окупираната територия.

По този начин, развивайки бизнеса си под руска администрация, милиардерът е наливал огромни данъци в бюджета на Кремъл в разгара на пълномащабната война срещу Украйна. По поради тази причина неговите активи са под пълна блокировка от страна на Киев, а последната експлозия в Монако засилва подозренията, че конфликтът е прераснал от икономически в чисто оперативен на международната сцена.

Редактор: Стела Христова
Вадим Ермолаев атентат в Монако украински олигарх СБУ опит за убийство санкции разследване Володимир Зеленски бизнес в Крим
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