Разкриха първи подробности за смъртта на Хейдън Панетиър

П ървоначалното разследване около внезапната смърт на 36-годишната американска актриса Хейдън Панетиър не показва никакви признаци на престъпление или подозрителни обстоятелства. Органите на реда в Грийнвил, Южна Каролина, потвърдиха, че на 16 август са се отзовали на сигнал за жена в безсъзнание в жилищен комплекс в града, пише Daily Mail.

Почина актрисата Хейдън Панетиер, известна от „Heroes“ и „Nashville“

Служителите на полицейското управление, заедно с екип на спешна медицинска помощ, са пристигнали на мястото след телефонно обаждане на подаден сигнал. Въпреки оказаната медицинска помощ, звездата е била обявена за мъртва на място. В момента случаят се разследва съвместно от полицията и офиса на съдебния лекар на окръг Грийнвил, като за момента не се съобщава официалната причина за смъртта.

Police investigating Hayden Panettiere's death as actress dies aged 36https://t.co/cjpxEM0rip pic.twitter.com/Ynpdd4Uwlb — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) August 17, 2026

Бащата на актрисата, Скип Панетиър, разпространи изявление, в което я описа като невероятна светлина и природна сила, донесла любов и радост на близките си и на милионите си почитатели. Той отправи молба за уважение към личното пространство на семейството в този изключително тежък момент.

Последната публикация на Хейдън Панетиър преди внезапната ѝ смърт

Хейдън Панетиър започва актьорската си кариера още в ранна детска възраст, появявайки се в сапунени опери и озвучавайки анимационни герои. Широко признание получава с ролята си в спортната драма „Спомняй си Титаните“ от 2000 година с Дензъл Уошингтън. Световна популярност ѝ носят ролите на мажоретката Клеър Бенет в супергеройския сериал „Герои“ и на кънтри певицата Джулиет Барнс в хитовата драма „Нашвил“. За участието си в „Нашвил“ тя получава две номинации за „Златен глобус“, а нейните музикални изпълнения в сериала влизат многократно в престижните класации на Billboard.

Филмографията ѝ включва още заглавия като „Летен отряд“, „Почти бременна“, както и участия в четири от филмите от емблематичната хорър поредица „Писък“ в ролята на Кърби Рийд.

През годините Панетиър споделяше открито за натиска от ранната слава, борбата си със зависимостите през своите 20 години, следродилната депресия и тежките лични изпитания. В издадените по-рано тази година нейни мемоари тя разказа за загубата на по-малкия си брат Янсен и за трудното решение да преотстъпи пълното попечителство над дъщеря си Кая на бившия си партньор, украинския боксьор Владимир Кличко, докато преминава през лечебни програми за възстановяване на психичното си здраве.

Актьорската гилдия и колегите ѝ изразиха силна скръб от загубата на актрисата, подчертавайки нейния значим принос в телевизията и киното и изказвайки съболезнования на нейното семейство и дъщеря ѝ.