Разкриха коя е жената, чиито крака бяха откъснати при атентата срещу олигарх в Монако

Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако

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Кой е украинският олигарх Вадим Ермолаев, станал мишена на първия атентат в историята на Монако

Ж ена, която загуби и двата си крака при предполагаем опит за убийство на украински олигарх, се смята, че е била любовница на мишената.

46-годишната Анна Насобина е останала без крака при експлозия в жилищна сграда в Монако, за която се смята, че е била насочена срещу нейния любовник милионер, 58-годишния Вадим Ермолаев.

Насобина, чийто 13-годишен син от Ермолаев също е ранен при нападението, в момента се бори за живота си в отделение за интензивно лечение в болница – както и нейният приятел.

Източник: БГНЕС/EPA

Първоначалните съобщения сочеха, че втората жертва на експлозията е била съпругата на Ермолаев, 56-годишната Анна, майка на останалите му четири деца. Сега обаче стана ясно, че по време на експлозията в понеделник вечерта той всъщност е бил с дългогодишната си любовница Насобина, която живее в Лондон.

Съпругата на Ермолаев, 56-годишната Анна, заяви пред украинската държавна медия „Суспилне“: „В момента сме в състояние на тежък стрес и активно сътрудничим на разследването и правоохранителните органи“.

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Анатолий Шарий, украински политически блогър, написа: „По време на експлозията с Ермолаев не е била съпругата му. Това е била жената, която е загубила краката си и е на границата между живота и смъртта“.

Той каза: „Ермолаев е бил с любовницата си Анна Насобина. Тя е с него от дълго време. Те имат общо дете на 13 години“.

В репортажа на „Суспилне“ се посочва: „Официалната съпруга на бизнесмена Вадим Ермолаев, близо до чиято [жилищна] сграда в Монако вечерта на 29 юни избухна експлозия, не е пострадала и физически се е намирала на друго място. От свои източници в правоохранителните органи „Суспилне“ научи, че другата жена е в тежко състояние“.

Насобина, която е описвана като „фактическа съпруга“ на магната, е родом от Днипро в Украйна. Тя е дъщеря на бившия първи заместник-областен прокурор на Днепропетровска област.

Насобина е учила право в Днепропетровския национален университет, последвано от Международен институт по мениджмънт, преди да се премести в Лондон.

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Тя описва себе си като установила се в Лондон и от 2023 г. е директор на британската компания Wycombe Square Investments LLP.

Тя е съосновател на Club Éclectique – частно джентълменско и литературно-художествено дружество, регистрирано на Оксфорд Стрийт със свързан офис в Монако. То е създадено през 2016 г.

Събитията на клуба включват руски артисти с връзки с Кремъл, а сред присъстващите са членове на московската диаспора в Лондон.

На едно от събитията, които тя организира през 2017 г. в чест на балетната легенда Рудолф Нуреев, присъстваха гости, сред които Софи Елис-Бекстър, Ясмин Милс, дизайнерът Джулиън Макдоналд, парти кралицата Джо Ууд, певицата Камила Керслейк и актрисата Камила Ръдърфорд.

Днешните съобщения във Франция сочат, че разследващите проучват възможното участие на Службата за сигурност на Украйна [СБУ] в предполагаемия опит за покушение, при който бяха ранени Ермолаев, Насобина и синът им.

Взривът може да е бил „предупреждение“, а не умишлен опит за убийство.

Украинската полиция заяви по-рано, че олигархът може да е бил взривен заради предполагаемите му връзки със схема за измами с кол центрове на стойност 100 милиона евро.

Полицейски източници твърдят, че насилственото нападение е пряко свързано с мрежа от измамнически кол центрове в Днипро, Украйна, за които се твърди, че са използвани за извършване на мащабни финансови измами в цяла Европа, съобщава Daily Mail.

Твърди се, че семейство Ермолаеви е играло важна роля в схемата, като името на олигарха според съобщенията е в центъра на мащабно общоевропейско разследване на тайни кол центрове, опериращи от Украйна.

Украинската медия „Украинска правда“ съобщи, че опитът за убийство произтича от провалено споразумение за разделяне на територии и неплатени дългове, за които се твърди, че се дължат на босове на организираната престъпност в Днипро.

Подобно на много олигарси, забогатели след падането на Съветския съюз, Ермолаев е изправен пред обвинения в престъпна дейност, включително пране на пари, които той отрича.

В отговор на съобщенията, свързващи го с измами от типа „финансови пирамиди“, Тео Кошляков, правен асистент на бизнесмена в Монако, заяви: „До момента срещу г-н Ермолаев не са започнали съдебни производства в нито една юрисдикция“.

Според съобщенията Ермолаев живее в княжеството от 2021 г.

През 2019 г. той се отказва от украинското си гражданство и получава кипърски паспорт, а през декември 2023 г. спрямо него бяха наложени персонални санкции от страна на Киев.

Франция оказва съдействие в издирването на заподозрения. Помощник на френския министър на вътрешните работи Лоран Нуниес заяви вчера, че полицията работи „за откриването на извършителя, който е избягал“.

В новинарското издание Nice-Matin се появи твърдение, че Ермолаев е планирал да изнесе реч пред Европейския парламент, в която да изобличи корупцията в Украйна.