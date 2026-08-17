Свят

Последната публикация на Хейдън Панетиър преди внезапната ѝ смърт

Актрисата от хитовите поредици „Герои“ и „Нашвил“ Хейдън Панетиър изглеждаше усмихната и безгрижна в последната си публикация в социалните мрежи, само броени седмици преди внезапната ѝ смърт, потвърдена официално от нейното семейство

Стела Христова Стела Христова

17 август 2026, 09:25
Последната публикация на Хейдън Панетиър преди внезапната ѝ смърт
Източник: Getty

А ктрисата Хейдън Панетиър, станала световноизвестна с участието си в сериалите „Герои“ и „Нашвил“, е починала внезапно на 36-годишна възраст.

Почина актрисата Хейдън Панетиер, известна от „Heroes“ и „Nashville“

Тъжната новина бе потвърдена пред медиите от нейния баща, като за момента не се съобщават подробности около причините за смъртта или обстоятелствата около трагичното събитие, пише New York Post.

Само броени седмици преди кончината си, Панетиър сподели последна си публикация в социалните мрежи, на която изглеждаше в добро настроение, празнувайки с близък приятел – фотографа Рандал Славин. На черно-бялата снимка, публикувана в края на юли, тя позира с усмивка по време на събиране. След оповестяването на новината за нейната кончина, Славин препубликува кадъра с послание за мир.

Публикацията ѝ бързо бе изпълнена с хиляди съболезнователни съобщения от почитатели, които изразиха дълбоката си скръб и шок от ранната загуба на бившата детска звезда, белязала детството на цяло поколение с филми като „Летен отряд“ (Bring It On: All or Nothing).

През май актрисата издаде автобиографичната си книга „Това съм аз: Разплата“, в която откровено описа тежките си битки с алкохолната и опиоидната зависимост, следродилната депресия, домашното насилие и личните си травми. Месец преди смъртта си тя внезапно отмени планирано публично участие, като нейният представител тогава обясни това с неотложен личен семеен въпрос, свързан със здравето на възрастен роднина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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През последните години Панетиър преживя и друга тежка загуба – внезапната смърт на по-малкия си брат Янсен, който почина едва на 28-годишна възраст от сърдечно заболяване през февруари 2023 година. Тогава тя сподели в интервю, че загубата му е била като отнемане на половината от душата ѝ.

В снимки: Незабравимият живот и кариера на Хейдън Панетиър (1989 - 2026)
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Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър

След близо четиригодишна пауза в кариерата си, Хейдън Панетиър се завърна към киното през 2023 година с емблематичната си роля на Кърби Рийд във филма „Писък VI“, последвана от участия в ленти като „Amber Alert“, „A Breed Apart“ и „Sleepwalker“.

Редактор: Стела Христова
Хейдън Панетиър починала актриса внезапна смърт Герои Нашвил Писък VI зависимост следродилна депресия Янсен Панетиър
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