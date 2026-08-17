Последната публикация на Хейдън Панетиър преди внезапната ѝ смърт

А ктрисата Хейдън Панетиър, станала световноизвестна с участието си в сериалите „Герои“ и „Нашвил“, е починала внезапно на 36-годишна възраст.

Почина актрисата Хейдън Панетиер, известна от „Heroes“ и „Nashville“

Тъжната новина бе потвърдена пред медиите от нейния баща, като за момента не се съобщават подробности около причините за смъртта или обстоятелствата около трагичното събитие, пише New York Post.

Hayden Panettiere appeared happy and carefree in final Instagram post weeks before sudden death at 36 https://t.co/CNCY3KpTKg pic.twitter.com/b9dDmZ0ucX — New York Post (@nypost) August 17, 2026

Само броени седмици преди кончината си, Панетиър сподели последна си публикация в социалните мрежи, на която изглеждаше в добро настроение, празнувайки с близък приятел – фотографа Рандал Славин. На черно-бялата снимка, публикувана в края на юли, тя позира с усмивка по време на събиране. След оповестяването на новината за нейната кончина, Славин препубликува кадъра с послание за мир.

Публикацията ѝ бързо бе изпълнена с хиляди съболезнователни съобщения от почитатели, които изразиха дълбоката си скръб и шок от ранната загуба на бившата детска звезда, белязала детството на цяло поколение с филми като „Летен отряд“ (Bring It On: All or Nothing).

През май актрисата издаде автобиографичната си книга „Това съм аз: Разплата“, в която откровено описа тежките си битки с алкохолната и опиоидната зависимост, следродилната депресия, домашното насилие и личните си травми. Месец преди смъртта си тя внезапно отмени планирано публично участие, като нейният представител тогава обясни това с неотложен личен семеен въпрос, свързан със здравето на възрастен роднина.

През последните години Панетиър преживя и друга тежка загуба – внезапната смърт на по-малкия си брат Янсен, който почина едва на 28-годишна възраст от сърдечно заболяване през февруари 2023 година. Тогава тя сподели в интервю, че загубата му е била като отнемане на половината от душата ѝ.

След близо четиригодишна пауза в кариерата си, Хейдън Панетиър се завърна към киното през 2023 година с емблематичната си роля на Кърби Рийд във филма „Писък VI“, последвана от участия в ленти като „Amber Alert“, „A Breed Apart“ и „Sleepwalker“.