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Най-големият пожар в историята на Белгия спря на 300 метра от Германия

Дъждът, слабият вятър и високата влажност помогнаха на пожарникарите да ограничат разпространението на огъня в резервата „Хай Фенс“.

17 август 2026, 09:51
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  • Пожарът в резервата „Хай Фенс“ е спрял да напредва към Германия, подпомогнат от лекия дъжд, слабия вятър и високата влажност. Огънят вече е унищожил около 3000 хектара - най-големият горски пожар в историята на Белгия.
  • Пламъците са достигнали на около 300 метра от германската граница, което е довело до превантивна евакуация на около 30 жители на Моншау. Пожарникарите са напоили с вода ливадите между огъня и близките къщи.
  • Германски пожарникари се включиха в гасенето, след като Белгия поиска помощ. Въпреки по-благоприятните условия, променливият вятър продължава да затруднява овладяването на пожара.

Най-големият пожар в историята на Белгия заплашва да премине в Германия

Горският пожар в природния резерват "Хай Фенс" в Белгия спря да напредва тази сутрин към германската граница на фона на лекия дъжд, слабия вятър и високата влажност, които подпомогнаха усилията за гасенето му, предаде ДПА. 

"Това е добре за нас", заяви говорител на пожарната служба от командния център в Калтерхерберг, част от германския град Моншау в провинция Северен Рейн-Вестфалия. 

Горският пожар, който унищожи около 3000 хектара, е най-големият в историята на Белгия. 

По-рано огънят беше достигнал на близо 300 метра от германската граница, което породи опасения, че по-силни и променливи ветрове могат да тласнат пламъците в територията на Германия. 

Около 30 жители в някои части на Моншау бяха евакуирани късно снощи като предпазна мярка. 

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Пожарникарите се бореха с пламъците с надеждата да спасят къщите. "Между пожара и къщите има ливади, които напълно напоихме с вода през последните няколко часа", заяви говорител. 

Германски пожарни екипи се присъединиха към операциите по гасене на огъня, след като Белгия поиска помощ вчера следобед. 

Цяла нощ цистерни с вода продължиха да преминават през Калтерхерберг, докато екипите презареждаха големи резервоари, използвани от пожарните автомобили, които бяха използвани в борбата с пламъците. 

В намиращо се в близост училище бяха организирани временни подслони. 

Пожарникарите в Източна Белгия продължават да се сблъскват с трудности при потушаване на огъня. Белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентен заяви, че относително силните и постоянно променящи се ветрове затрудняват усилията.

Източник: БТА, Симеон Томов    
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