Свят

„Кръв и чест“: Как действа неонацистката организация във Великобритания

Създаденото през 80-те години движение разпространява крайно расистки идеи чрез концерти и е под полицейски мониторинг повече от три десетилетия

17 август 2026, 07:54
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  • „Кръв и чест“ е неонацистка мрежа, създадена във Великобритания през 80-те години около музикалната сцена и групата „Скрюдрайвър“. Организацията разпространява идеи за превъзходство на бялата раса и използва концерти и музика за пропаганда и привличане на последователи.
  • Дейността ѝ е свързана с неонацистки концерти, пропаганда и вербуване, включително на млади хора. Свързваното с движението „Комбат 18“ е представено като паравоенна структура, насочена към насилие. Великобритания предпочита строг мониторинг и финансови ограничения, вместо пълна забрана, докато редица други държави са забранили организациите.
  • Властите преследват конкретни прояви на насилие и подбуждане към омраза - последни присъди във Великобритания са свързани с неонацистки концерт от 2019 г., на който са изпълнявани расистки песни и са скандирани нацистки лозунги. В България 18 души бяха задържани в Пловдив за предполагаеми връзки с организацията.

Разбиха клетка на „Кръв и чест“ в Пловдив, 18 са арестувани

Каква точно е дейността на неонацистката организация „Кръв и чест“ на Острова? Тя е създадена през 80-те години в Англия, но има клонове в десетки държави, а в някои от тях вече е забранена, пише NOVA.

Припомняме, че 18 души бяха задържани в Пловдив по време на съвместна акция на МВР и ДАНС. От полицията съобщиха, че арестуваните са свързани именно с тази организация.

Лидер на „Кръв и чест“ през 1987 г. става Иън Стюарт – фронтмен на рок бандата „Скрюдрайвър“. Той започва да пее за необходимостта всички, които искат тяхната земя да бъде „свещена“, да се обединят и да се подложат като „жертвени хълмове“, върху които тя да може да благоденства. Така той развива тезата за величието на бялата раса.

Първоначално организацията има много последователи. Хиляди хора се събират на концертите ѝ, а на някои от тях се стига и до сблъсъци. Именно заради това „Кръв и чест“ е подложена на полицейски мониторинг вече повече от 30 години.

"Кръв и чест" и други националисти правят партия

Експерти посочват, че движението се опитва да бъде ограничено чрез различни методи, включително чрез отнемане на финансови активи и спиране на дейността му. Миналата година Великобритания наложи ограничения върху финансовите активи на организацията. Това означава, че хората вече не могат да ѝ правят дарения и да организират концертите, чрез които тя продължава да съществува.

Ако „Кръв и чест“ е платформата, върху която се градят идеите, паравоенното формирование „Комбат 18“ е структурата, която върши „черната работа“ на среди, стремящи се да наложат „чиста“ и „свята“ национална среда и да разпространяват идеите на неонацисткото движение. Тези организации са забранени в Германия, Испания и Русия.

Във Великобритания властите имат различен подход. Според тях, ако организацията бъде забранена, тя ще премине в нелегалност, което ще затрудни наблюдението ѝ. Затова тя е подложена на строг мониторинг.

Великобритания обявява онлайн мрежа за терористична организация

Преди около 18 месеца е произнесена последната съдебна присъда срещу хора, свързани с движението. Става въпрос за 59-годишния Робърт Алън и децата му – 36-годишния Стивън и 33-годишната Роуз. Бащата е осъден на четири години затвор, синът му – на две години, а дъщеря му – на 18 месеца.

Причината е концерт, организиран през 2019 г. По време на събитието изпълнявани песни с расистки и неонацистки послания, а публиката скандирала нацистки лозунги. Властите водили продължително разследване, за да докажат връзката на обвиняемите с организирана терористична дейност и призиви към масова омраза.

Бащата през цялото време твърдял, че става въпрос за събиране на „стари пияници“ и за нищо, което може да застраши бъдещето на нацията. Разследващите обаче откриват в дома му огромно количество дискове на различни групи, които чрез музиката си отправят призиви за убийства и насилие срещу различни хора.

В клубовете, в които се организират подобни събития, присъстват и много млади хора и деца. Именно затова британските власти поддържат строг мониторинг и следят внимателно дейността на организацията. Във Великобритания действията, свързани с подобни призиви към насилие и терористична дейност, могат да бъдат преследвани по законите за борба с тероризма.

Източник: NOVA    
Кръв и чест Неонацизъм Бяло превъзходство Скрюдрайвър Комбат 18 Пропаганда Великобритания Подбуждане към омраза Неонацистки концерти Иън Стюарт
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