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Превенция, скрининг и ранна диагностика на онкологичните заболявания в България

Медицинският онколог д-р Димо Манов гостува в подкаста „Доктор Здраве с Мария“, където обсъди актуалните теми в съвременната онкология

17 август 2026, 14:40
Превенция, скрининг и ранна диагностика на онкологичните заболявания в България
д-р Димо Манов гостува в подкаста „Доктор Здраве с Мария“   
Източник: Доктор Здраве с Мария

П рез последните години темата за превенцията на онкологичните заболявания е все по-силно застъпена и видима в Европа. Защо в България все още говорим повече за лечението на рака, отколкото за неговото предотвратяване?

Медицинският онколог д-р Димо Манов гостува в подкаста „Доктор Здраве с Мария“, където обсъди актуалните теми в съвременната онкология - превенция, профилактика, организираният скрининг и ранната диагностика на онкологичните заболявания в България.

Сред акцентите в интервюто: мястото на страната ни в европейските политики за борба с рака, необходимостта от устойчиви национални скринингови програми и възможностите за по-добра координация между институции, медицински специалисти и пациентски организации. Ролята на Българския национален хъб на мисията срещу рака като платформа за сътрудничество и обмен на добри практики.

Сред темите в епизода са също и предизвикателствата пред въвеждането на скринингови програми за социалнозначими онкологични заболявания, както и на условията, необходими за тяхното ефективно функциониране: ясно определени целеви групи, навременно проследяване, дигитализация на процесите и гарантиране на качеството.

Д-р Манов даде подробности и за рисковите фактори за развитие на онкологичните заболявания и значението на ранното откриване за по-добрите резултати от лечението.

д-р Димо Манов
д-р Димо Манов Източник: Доктор Здраве с Мария

Продължава да се развива дейността на Съвместната онкологична национална мрежа, включително разработването на Националното клинично ръководство „Поведение при хепатоцелуларен карцином“, подчерта д-р Манов.

Относно визията за развитието на онкологичната грижа в България през следващите години лекарят заяви, че е необходима по-добра координация на системата, по-широк достъп до профилактика и ранна диагностика и поставяне на пациента в центъра на здравните грижи.

Д-р Димо Манов завършва медицина в Медицински университет – София през 2019 г. Професионалния си път започва в УСБАЛО, а понастоящем е част от екипа на МБАЛ „Надежда“. Има придобита специалност по медицинска онкология.

Преминал е редица квалификационни курсове, организирани от Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) и Европейското училище по онкология (ESO).

Член е на Колежа към Европейското училище по онкология (ESCO) и през 2025 г. участва във втория Improving Cancer Outcomes and Leadership Course, организиран от ESCO.

През 2024 г. успешно полага сертификационния изпит на ESMO, а през 2025 г. е приет в шестата кохорта на Certificate of Competence in Breast Cancer (CCB6) – високоспециализирана обучителна програма, организирана от ESO съвместно с Ulm University, Германия.

Източник: Доктор Здраве с Мария    
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