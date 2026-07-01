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Кой е украинският олигарх Вадим Ермолаев, станал мишена на първия атентат в историята на Монако

Охранителните камери са уловили неидентифициран мъж, който оставя чанта на входа на сградата, преди да избяга и да остави устройството, за което се смята, че е било пълно с болтове и сачми, да детонира. Властите заявиха, че заподозреният е пресякъл границата пеша в посока френския град Босолей

Надежда Неменски Надежда Неменски

1 юли 2026, 11:03
Кой е украинският олигарх Вадим Ермолаев, станал мишена на първия атентат в историята на Монако
Източник: ЕПА/БГНЕС

В ход е издирване на заподозрения за нападението с пакет-бомба в Монако, което рани тежко украински магнат, санкциониран от Киев – инцидент, който шокира княжеството. Главният прокурор на Монако Стефан Тибо съобщи, че експлозията е избухнала в понеделник в 21:00 ч. в жилищна сграда на улица „Ревран Пер Луи Фрола“.

Властите не са оповестили имената на жертвите, но френският вестник „Льо Фигаро“ (Le Figaro) съобщи, че при атаката са ранени Вадим Ермолаев – бизнесмен от украинския град Днипро, съпругата му и техният син тийнейджър. Това беше съобщено и от „Украинска правда“, като медията се позовава на два източника от бизнес сектора.

Охранителните камери са уловили неидентифициран мъж, който оставя чанта на входа на сградата, преди да избяга и да остави устройството, за което се смята, че е било пълно с болтове и сачми, да детонира. Властите заявиха, че заподозреният е пресякъл границата пеша в посока френския град Босолей, пише Newsweek.

Започнало е разследване за опит за убийство, което предполага, че според властите той е бил умишлено взет на прицел в инцидент, който според държавния министър на Монако Кристоф Мирман е първият подобен в историята на княжеството.

Кой е Вадим Ермолаев?

През 2020 г. „Форбс“ обяви Ермолаев за 45-ия най-богат украинец със състояние от 230 милиона долара. Той основава групата „Алеф“ (Alef Group) с интереси в недвижимите имоти, строителството, селското стопанство, логистиката и производството на алкохол. Според неотдавнашни доклади, по-късно той е придобил кипърско гражданство и живее в Монако.

Украинската медия „Хромадске“ съобщи, че въпреки твърденията на Ермолаев, че се е отказал от украинското си гражданство през 2017 г. заради кипърски паспорт, той все още управлява бизнес в Украйна. През декември 2023 г. украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на Ермолаев и свързани с него компании.

Твърди се, че алкохолни компании, свързани с него, са били пререгистрирани по руското законодателство след анексирането на Крим от Москва, както и че той е продължил да развива дейност на полуострова и е плащал данъци в руския бюджет, съобщи независимата руска медия „Медуза“. Той отрича обвиненията.

Баща на четири деца, той беше описан като част от „батальона Монако“ – прозвище, което украинските тайни служби дадоха на богати украински емигранти, заминали за Лазурния бряг по време на руската инвазия.

Според вестник „Нис-Матен“ (Nice-Matin), той е бил съсобственик на естонската банка Versobank, чийто лиценз беше отнет през 2018 г. от Европейската централна банка за нарушаване на законодателството срещу прането на пари. Медията France Info посочи, че той е водил луксозен начин на живот, цитирайки кадри на „Украинска правда“, на които се вижда пред своето Бентли на „Плас дю Кaзино“ в Монте Карло.

През 2024 г. „Хромадске“ съобщи, че Ермолаев е прехвърлил част от активите си на своята 21-годишна дъщеря София, която живее в Кипър и Лондон.

Синът на Ермолаев, Артур, беше задържан в Кипър през 2025 г. и екстрадиран в Естония, където беше изправен пред обвинения в организиране на престъпна група. Групата е управлявала измамни кол центрове в Украйна, предлагащи фалшиви възможности за инвестиции, и е спечелила над 100 милиона евро (114 милиона долара) между 2019 и 2022 г., от които 5,4 милиона евро от жители на Естония.

Артур Ермолаев постигна споразумение с прокуратурата, получи условна присъда и плати глоба от 8,5 милиона евро, преди да напусне Естония.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
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