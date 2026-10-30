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Първи думи от оцелялата след две смъртоносни инжекции Криста Пайк

Осъдената за убийство по особено брутален начин заяви, че от момента на неуспешната ѝ екзекуция няма секунда, в която да не изпитва болка

Надежда Неменски Надежда Неменски

Обновена преди 2 часа / 30 октомври 2026, 15:37
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К риста Пайк, жената, която оцеля след две смъртоносни инжекции, говори за първи път след кошмарната нощ на екзекуцията си в Тенеси, съобщава New York Post. Осъдената за убийство по особено брутален начин заяви, че от момента на неуспешната ѝ екзекуция няма секунда, в която да не изпитва болка.

Тя трябваше да стане първата жена, екзекутирана в Тенеси от над 200 години насам на 30 септември, но вместо това се превърна в първия затворник, оцелял след инжектирането на медикаментите.

„Преди един месец, на 30 септември, влязох в залата за екзекуции в мъжкия затвор Ривърбенд, готова да умра. Бях се помирила със себе си“, се казва в изявление на Пайк, разпространено от нейните адвокати.

„Няколко дни по-късно се събудих сама в болница, объркана и с болки. От онази нощ насам няма момент, в който да не ме боли. Тялото ме боли. Ръцете ме болят. Дланите ме болят. Гърлото ме боли. Все още ми е трудно да говоря. И болката не е само физическа. Има болка в съзнанието ми и в душата ми“, споделя Пайк.

„Не бях си представяла живота след онази нощ и съм дълбоко наранена от некомпетентността, която постави толкова много хора в това ужасно положение. Продължавам да мисля за семейството на жертвата ми, както и за ужасната болка и загуба, които те са преживели“, каза тя в изявлението си, състоящо се от 460 думи.

След като беше изписана от болницата, тя беше върната в затвора, където прекара последните 30 години заради убийството на Колийн Слемър през 1995 г.

„Възстановявам се и усещам, че ставам по-силна. Но процесът на възстановяване не означава, че всичко е наред“, заяви тя в изявление в петък.

„От онази нощ насам съм до голяма степен изолирана в затворническото медицинско отделение – далеч от други хора и от човешките връзки, които значат толкова много за мен. Тази изолация носи свой собствен вид болка“, казва още Пайк, цитирана от The Tennessean.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: New York Post, The Tennessean    
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