Две инжекции не успяха да умъртвят осъдена на смърт в САЩ, откараха я в болница

С лужители в щата Тенеси не успяха да умъртвят Криста Гейл Пайк в сряда за убийство от 1995 г., след като ѝ приложиха две инжекции със смъртоносно лекарство. Експерт по смъртното наказание нарече случилото се нечуван провал, а губернаторът на Тенеси Бил Лий спря екзекуциите до края на годината.

50-годишната Пайк е била жива и е хъркала силно след опита за смъртоносна инжекция, след което е била откарана с линейка от затвора, съобщиха нейните адвокати. Тя се лекува в болница, но те заявиха, че не са били информирани за състоянието ѝ.

Екзекуцията ѝ за убийството, извършено от нея на 18-годишна възраст, беше насрочена за 10:00 ч. сутринта в сряда. Тя щеше да бъде първата жена, екзекутирана в Тенеси от повече от 200 години. Апелативен съд спря смъртоносната инжекция само час преди началото ѝ, но часове по-късно Върховният съд на САЩ отмени това спиране, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Спяха екзекуцията на Криста Пайк в последния момент

Служителите са дали на Пайк две дози пентобарбитал, съобщиха нейните адвокати в съдебни документи късно в сряда.

Губернаторът Лий заяви в изявление, че е разпоредил „всеобхватен независим преглед, за да се установи какво точно се е случило“ и че останалите планирани екзекуции няма да се състоят тази година. „Изпълнението на законно наложено наказание е сред най-сериозните отговорности на щатската власт и хората в Тенеси очакват то да се извършва по начин, който е не само законен и конституционен, но и ефективен“, каза той.

Департаментът за изтърпяване на наказанията в Тенеси заяви, че са „следвали всяка стъпка от законния, установен протокол за екзекуция на щат, одобрен от Главната прокуратура“. Протоколът за екзекуция на щата предвижда прилагането на втори комплект спринцовки с лекарството, „ако затворникът не е починал“ след първия комплект. Той обаче не уточнява какво се случва, ако затворникът остане жив и след втория комплект.

Робин М. Махър, изпълнителен директор на Информационния център за смъртното наказание, заяви, че това, което Пайк е преживяла, е „единствено по рода си и без аналог“. „Седем други души са преживели медицински проблеми поради неуспех на екипа по екзекуциите да намери вена за инжектиране на смъртоносните лекарства, но никой не е останал жив след действителното получаване на лекарствата, използвани при такива екзекуции“, каза тя.

Свидетели описват подробности около провалената екзекуция

Медийни свидетели, наблюдаващи от отделна стая, казаха, че служителите са вдигнали завесите към камерата за екзекуции в 19:27 ч., показвайки Пайк, завързана за количка. Пайк е останала будна и в един момент е повдигнала глава и е попитала служителите в затвора дали ръката ѝ трябва да се чувства по този начин. Не е било ясно какво точно има предвид.

Към 20:26 ч. свидетелите на екзекуцията съобщиха, че е била приложена втората доза пентобарбитал. Пайк е продължила да се чува да хърка зад затворената завеса, докато микрофонът не е бил изключен в 20:53 ч. По това време е направено съобщение за извеждане на медийните свидетели от района.

Криста Пайк Източник: БТА/AP

Говорителката на Департамента за изтърпяване на наказанията в Тенеси Доринда Картър каза пред свидетелите, че не е в състояние незабавно да предостави информация за случилото се.

Адвокатите на Пайк подадоха спешна молба късно в сряда до Върховния съд на САЩ с искане за незабавно спиране и отлагане на екзекуцията, заявявайки, че тя е била в „ненужна агония“ и че това нарушава правото ѝ да не бъде подлагана на жестоко и необичайно наказание. Те подадоха молби и в Окръжния съд, и в Шести апелативен съд.

В молбата се твърди също, че Департаментът за изтърпяване на наказанията трябва да започне животоспасяващи мерки. „Непредоставянето на такива грижи представлява умишлено безразличие към законни, сериозни медицински нужди“.

„Може ли да прегърна мама?“: Тенеси за първи път от над 200 години ще изпълни смъртна присъда над жена

Пайк и нейният приятел бяха осъдени за фаталното намушкване с нож и побой през 1995 г. на 19-годишната Колийн Слемър, тяхна съученичка в професионален учебен център в Ноксвил. Случаят привлече широко внимание отчасти поради пентаграм, изрязан върху тялото на Слемър, както и от други елементи на престъплението, които разпалиха страхове от сатанизъм по време на т.нар. „сатанинска паника“ през 80-те и 90-те години.

Това е вторият път тази година, в който Тенеси не успява да извърши екзекуция: През май щатските служители отмениха смъртоносната инжекция на Тони Карудърс, осъден за отвличане и убийство на трима души през 1994 г., след като екзекуторите опитваха неуспешно в продължение на повече от час да поставят система за инжектиране на пентобарбитал.

Спирането на екзекуцията беше бързо обжалвано

Първоначално Пайк трябваше да бъде умъртвена сутринта и свидетелите вече се бяха събрали в затвора с максимална сигурност „Ривърбенд“ в Нашвил, когато Шести апелативен съд на САЩ гласува с 2 на 1 гласа за спиране на процедурата. Съдът заяви, че отлагането е необходимо, за да се прецени дали твърденията на Пайк за сексуално злоупотреба в детството са били напълно взети предвид при произнасянето на присъдата ѝ.

Главната прокуратура обжалва пред Върховния съд с аргумента, че спирането на екзекуцията в последния момент е травматизирало семейството на Слемър и е възнаградило „злоупотребяващите тактики за забавяне“ от страна на адвокатите на Пайк.

По-късно през деня Върховният съд даде зелена светлина за продължаване на екзекуцията. Консервативното мнозинство не обясни заповедта си, докато тримата либерални членове подписали несъгласие, в което заявиха, че претенциите на Пайк заслужават по-внимателен преглед.

Съдията от Върховния съд Соня Сотомайор написа в несъгласието си, че решението за отмяна на спирането се е намесило в работата на Шести апелативен съд и „ненужно му пречи да даде дължимото внимание на искането на Пайк“.

Пайк не отрича извършването на убийството, но нейните поддръжници твърдят, че щатът трябва да вземе предвид възрастта ѝ по онова време, нейното психическо заболяване и твърденията за тежко сексуално насилие.

„Немислимо е през XXI в. наказателноправната система да се подготвя да екзекутира жертва на изнасилване и детско сексуално насилие, чието жури никога не е имало възможността да разгледа тези факти, когато е претегляло моралната виновност на подсъдимата“, напишат неините адвокати.

Случаят възобнови дебата за смъртното наказание за младежи

С наближаването на датата на екзекуцията дебатът за смъртното наказание за млади извършители се възобнови. Помощник федералният служебен защитник Стивън Ферел заяви, че смъртната присъда на Пайк е изключение, тъй като на други 18-годишни в Тенеси такива присъди са били отменяни.

След убийството Пайк е диагностицирана с биполярно разстройство и посттравматично стресово разстройство. В молбата си за помилване тя казва, че е искала само да се сбие със Слемър, но я е убила в състояние на ярост, когато не е успяла да „натисне спирачките“.

„Бях психически болно 18-годишно хлапе. Отне ми много години дори да осъзная тежестта на това, което направих. И още повече, за да приема колко живота съм засегнала. Взех живота на нечие дете, сестра, приятел. Сега ми се гади като се сетя, че съм имала способността да извърша такова престъпление“, каза Пайк в изявление.

Майката на жертвата казва, че е чакала смъртната присъда

Майката на Слемър беше заявила, че иска смъртоносната инжекция да бъде извършена, подчертавайки, че е чакала десетилетия, за да види изпълнението на присъдата на Пайк. „Всеки път, когато мисля за това, си мисля за Колийн, която изпитва тази болка и се опитва да стане и да избяга“, каза Мей Мартинес в телефонно интервю в събота.

Мартинес сподели, че група хора е помогнала за събирането на средства, за да могат тя и съпругът ѝ да пътуват от Флорида, за да присъстват на екзекуцията. „Няма ден или минута, в която да не мисля за Колийн. Празниците са най-тежки“, каза тя, отбелязвайки, че дъщеря ѝ щеше да навърши 51 години през септември.

Убийството разтърси град Ноксвил. Прокурорите заявиха, че Пайк, опасявайки се, че Слемър се опитва да отнеме приятеля ѝ, я е примамила в гориста местност на 12 януари 1995 г. Пайк е нанесла разрези на Слемър с макетен нож и я е удряла с голямо парче асфалт. Шип, приятелят на Пайк, призна, че той е изрязал пентаграм, звездообразен символ, свързван със Сатаната, върху тялото ѝ.

Шип е бил на 17 години по време на престъплението и получи доживотен затвор с право на условно освобождаване. Пайк беше единствената, осъдена на смърт.

Екзекуциите на жени са рядкост в САЩ

Откакто Върховният съд възстанови смъртното наказание през 1976 г., 18 жени са били умъртвени, което представлява около 1% от всички екзекуции, според Информационния център за смъртното наказание.

Пайк щеше да бъде 30-ят човек, екзекутиран в САЩ тази година, след като Флорида извърши екзекуция във вторник.

Тенеси обяви през 2024 г., че преминава от серия от три лекарства за смъртоносни инжекции към едно-единствено лекарство - пентобарбитал. Това се случи повече от две години след като щатът внезапно спря екзекуцията на Оскар Смит и призна, че не е осигурил правилното тестване на лекарствата за смъртоносна инжекция.