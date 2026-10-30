Следа към Северна Корея и атака за $6,3 млрд. срещу Binance: Сблъсък с Илон Мъск и реакция на пазара

С ветовният криптогигант Binance стана жертва на мащабен хакерски пробив, оценен на около 6,3 милиарда долара. Това се очертава като най-голямата кибератака в историята на криптовалутите. Въпреки шока за пазарите, ръководството на борсата уверява, че средствата на потребителите са в безопасност и загубите ще бъдат напълно покрити от резервите на компанията.

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Хронология на атаката и разследването

Инцидентът започна в четвъртък вечерта, когато от платформата обявиха, че разследват потенциален проблем със сигурността.

Първоначален пробив: Първоначалните разследвания сочат, че хакерите са успели да компрометират лаптоп на инженер от отдела за софтуерно инженерство и операции (DevOps), което им е позволило да внесат неоторизирани транзакции.

Разширяване на щетите: По-късно от Binance признаха, че разследването е разкрило и „допълнителни точки на пробив“.

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Мерки за сигурност: Като предпазна мярка търговията на платформата Binance Alpha беше временно преустановена, а депозитите и тегленията - спрeни. Ръководството обяви, че работи усилено за възстановяване на нормалното функциониране и очаква тегленията да бъдат подновени в рамките на 45 часа.

Реакцията на компанията: Ще бъдат ли покрити загубите?

Опасенията в криптообщността бяха свързани с това дали борсата разполага с достатъчно ресурс да покрие толкова огромна дупка в бюджета, като много анализатори направиха паралел с фалита на FTX през 2022 г.

Binance обаче отговори категорично, че е заделила над 6,3 милиарда долара, за да покрие изцяло инцидента:

Над 5 милиарда долара от тази сума вече се съдържат в същите токени, които бяха засегнати от хака.

Компанията активно завършва придобиването на останалата част чрез различни канали.

Към момента екипите на борсата, съвместно с правоохранителните органи и блокчейн експерти, успяха да замразят около 3 милиарда долара от откраднатите активи.

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Сянката на Северна Корея и реакцията на пазарите

Въпреки че официален източник все още не е посочен, множество блокчейн анализатори и експерти насочват вниманието си към киберпрестъпни групи, свързани със Северна Корея (като мрежата TraderTraitor / Лазарус). През последните години Пхенян все по-често разчита на мащабни криптокражби за финансиране на държавните си оръжейни програми.

Новината веднага се отрази на пазарите:

Биткойн (Bitcoin) отбеляза спад от около 5% до приблизително 76 400 долара, достигайки едномесечно дъно.

Засегнати бяха и други водещи криптовалути като Ether, Solana и XRP.

Експертите предупреждават за риск от нова вълна разпродажби, когато замразените активи бъдат освободени след изтичането на 45-часовия срок.

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Сблъсък между CZ и Илон Мъск

Ситуацията предизвика коментари и в социалните мрежи. Милиардерът Илон Мъск публикува емотикон с притеснено лице под публикация, сравняваща кризата в Binance с рухването на FTX.

Това предизвика остро реакция от страна на основателя на борсата Чанпън Джао (познат като CZ):

„Илон, изпитвам огромно уважение към теб, но това е лош момент за тролене. Моля те, спри“.

CZ припомни, че Binance е помогнала на Мъск със сумата от 500 милиона долара при придобиването на Twitter (днес X) и призова за подкрепа в този тежък момент. Мъск засега не е отговорил на репликата.

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Предупреждения към потребителите

Киберспециалистите алармират потребителите да бъдат изключително бдителни. В условията на хаос хакери и измамници вече разпространяват фалшиви имейли, съобщения за „застрашени средства“ и фалшиви профили за поддръжка с цел фишинг атаки. Експертите напомнят никога да не се споделят пароли, кодове за сигурност или ключове за възстановяване на портфейли.